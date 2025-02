Cristina Pedroche desvela cómo fue su parto

Joaquina Dueñas Miércoles, 26 de julio 2023, 15:25 Comenta Compartir

Cristina Pedroche ha ofrecido todos los detalles del nacimiento de su primera hija el pasado 14 de julio. Un parto natural y sin epidural. La presentadora ha esperado unos días para estar «psicológicamente mejor» y así poder contestar a las preguntas de sus seguidoras. «El 13 de julio, a las 4 de la mañana empezaron las contracciones, pero venían cada 6-10 minutos, todavía no eran regulares. Así que estuve en la cama tumbada y concentrada en la respiración cada vez que venía una ola uterina más intensa», ha explicado. La presentadora utilizó, además de la respiración, su «principal aliada», otros recursos como la pelota de pilates y la ducha para aliviar el dolor.

A las 21 horas ingresó en el hospital HM de Montepríncipe y la pequeña Laia llegó finalmente al mundo a las 00.10 del 14 de julio. Sobre la epidural, Pedroche asegura que «estaba muy tranquila y no me acordé de ella». En este sentido, ha comentado que «en un curso me enseñaron muchísimos recursos para gestionar el dolor». Además, el parto fue vaginal y no tuvo desgarro alguno, apenas un punto, lo que le ha permitido una mejor recuperación. «Aunque el dolor era muy fuerte, sonreí porque sabía que ya estaba todo hecho, que en pocos minutos conocería a mi hija», ha recordado al tiempo que ha querido puntualizar: «Ni soy mejor mujer por no haberme puesto la epidural o haber tenido parto natural en vez de cesárea».