Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ya son papás. La presentadora y el chef han dado la bienvenida a su hija este viernes a las 04:15 horas en el Hospital Montepríncipe de Madrid, donde Pedroche ingresó la tarde del jueves, sobre las 19.00 horas. Según ha adelantado en exclusiva la revista Semana, tanto la bebé como la madre se encuentran en perfectas condiciones tras un parto natural rápido y sin complicaciones.

Fuentes cercanas a la pareja, que se dio el 'sí quiero' el 24 de octubre de 2015, han desvelado a la citada publicación que Pedroche no está ingresada en la planta de maternidad y ha sido alojada en otra zona del hospital. Una decisión que se tomó «para evitar filtraciones» a los medios de comunicación. Aunque está claro que la táctica de poco ha servido teniendo en cuenta que tanto el cocinero de Diverxo como la mediática presentadora de la Campanadas es complicado que pasen desapercibidos tanto entre el personal del centro hospitalario, como entre el resto de pacientes y familiares.

De este modo es posible que la pareja se haya visto obligada a adelantar lo que ya tendrían en mente y, horas después de desvelarse la noticia, han publicado una imagen en sus redes sociales con sus manos cubriendo la de su bebé sobre el pecho de la presentadora. Junto a la imagen unas bonitas palabras hacia su hija, la primera para ambos: «Te amaremos y protegeremos siempre». Una frase acompañada de dos datos que se desconocían y que se han permitido ser los primeros en hacerlos públicos: el nombre de la pequeña, Laia, y que el primer apellido que llevará es el materno.

Las reacciones a la publicación no se han hecho esperar, y en tan solo una hora tenían más de 205.000 me gusta y frisaban los 10.000 comentarios. Entre ellos se encontraban las felicitaciones de compañeros y amigos como el del cocinero Martín Berasategui, las cantantes Malú, Edurne o Chenoa; los actores Miguel Ángel Muñoz o Nerea Garmendia; o la 'influencer' Dulceida.

Y es que en las redes sociales han ido narrando la evolución del embarazo, haciendo partícipes a sus millones de seguidores. De hecho, Pedroche este jueves antes de ingresar publicó un mensaje dirigido a su bebé sabiendo que ya quedaba poco para que pudiesen conocer a Laia Pedroche Muñoz. «Miro mi cuerpo y no puedo estar más orgullosa del camino que hemos recorrido durante estos meses creando vida. Ahora ya estamos preparados para acompañarte a nacer hija mía. Ven cuando quieras, te estamos esperando».

Una llegada al mundo que tal y como había anunciado la presentadora, habría sido mediante la técnica del hipnoparto, para la que ha necesitado una preparación específica con clases de meditación. «Para mí no voy a tener contracciones, voy a tener olas uterinas. Viene la ola, la cojo y la surfeo. La naturaleza me da unos minutos para estar tranquila, relajarme, y luego coger otra ola. A lo mejor no me tengo que poner epidural», comentaba hace semanas sobre este procedimiento, que, como casi todo lo que dice o hace Pedroche, fue carne de polémica.

