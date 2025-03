Cristina Pedroche se hace un anillo con su leche materna

Joaquina Dueñas Viernes, 16 de febrero 2024, 08:03 Comenta Compartir

Cristina Pedroche tiene una nueva joya muy especial. Una alhaja personalizada de oro blanco, diamantes y su propia leche materna. «Quería hacerme una joya con mi leche y me lo han hecho exactamente como imaginaba«, ha contado la presentadora en sus redes sociales. «Es de oro blanco y diamantitos», ha detallado.

Este tipo de joyas está poniéndose de moda entre las madres influencers, de hecho, ya habíamos visto a Verdeliss luciendo una. En todo caso, Pedroche ha querido puntualizar que no se trata de una colaboración comercial.

Desde que supo que estaba esperando un bebé, la presentadora vive entregada a la maternidad. Durante la gestación leyó cuántos libros pudo sobre embarazo y crianza y ha recurrido al asesoramiento de expertos en parto y lactancia. Ahora disfruta de esta joya como símbolo del vínculo madre e hija a través de la lactancia.

Un emotivo simbolismo que no ha evitado las bromas de su compañera de programa Valeria Ros. «Es bonito, Cris, pero no lo abras porque tiene que oler después de un tiempo…», le comentaba la humorista. «Si yo dejo mi leche fuera de la nevera dos días no sabéis lo que es eso», apostillaba entre risas. A lo que Pedroche le respondía que la leche «está solidificada».