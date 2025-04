Cristian abandona Maestros de la Costura por la presión

Ana Isabel Padilla Macías Viernes, 29 de marzo 2024, 20:28 Comenta Compartir

Durante la noche del pasado jueves, día 28 de marzo, Maestros de la Costura llegó con una nueva entrega con la que entraba ya en su recta final.

Los aprendices hicieron frente, como en cada gala, a tres pruebas pero la última fue una noche con una gran sorpresa; Cristian abandonó el programa de forma voluntaria al sentirse superado por la presión.

El primer reto al que se enfrentaron los aprendices fue a replicar uno de los looks de Miguel Bosé, para lo que estuvieron acompañados de un familiar, para lo que contaron con la visita del actor Iván Sánchez.

Tras presentar los trabajos al jurado, el mejor valorado fue el de Ángel, que estuvo ayudado por su madre. Por detrás quedaron Ana y Almudena y en último puesto quedó Érik.

Tras esta primera prueba llegó el momento de la prueba de grupo, para lo que se desplazaron esta semana hasta la localidad valenciana de Benaguasil, municipio en que se encuentra el atelier de la firma Isabel Sanchís. Los aprendices pudieron disfrutar de la visita a este taller donde la diseñadora, junto a su hija Paula Maiques, llevan a cabo sus creaciones.

La prueba, que se llevó a cabo en el exterior, consistió en que cada equipo replicara uno de los vestidos de la firma. El equipo ganador fue el naranja, formado por Érik, Ana y Ángel, siendo estos los primeros semifinalistas de la sexta edición de Maestros de la Costura.

Para la prueba final, en la que cada semana se despide uno de los aprendices, se contó con la presencia de la cantante española Rosa López, para la que tuvieron que confeccionar un look de upcyling para una de sus actuaciones.

Los aprendices tuvieron que elegir los materiales en un gran bodegón donde había desde paraguas hasta almohadones, pañuelos o paraguas, para darles una segunda vida en sus confecciones.

Cristian, Almudena y Yichan debían presentar las mejores creaciones para evitar la expulsión, pero la sorpresa la daría el primero, quien decidió abandonar el programa.

El malagueño comentó que se encontraba muy bajo de ánimos antes de comenzar la prueba y se derrumbó entre lágrimas cuando Rosa López se acercó «No puedo más, de verdad», dijo el aprendiz.

María Escoté, una de los miembros del jurado, quiso animarle para que disfrutara de la prueba, pero Cristian tenía la decisión de irse ya tomada.

Su modelo, que presentó antes de abandonar, recibió buenas críticas, pero anunció que no quería continuar cuando Raquel, la presentadora, anunció que iba a dar el veredicto final.

«Tras pensarlo mucho mucho mucho y darle muchas vueltas desde hace ya bastante tiempo creo que es evidente que no estoy disfrutándolo al 100% y sería de muy mal gusto seguir yo aquí y poner en la cuerda floja a alguna de mis dos compañeras y creo que el que se tiene que ir esta noche soy yo».

Caprile, uno de los jueces, le preguntó si el motivo era que echaba de menos a su familia, a su pareja, su casa, si no le han tratado bien, a lo que le contestó: «No estoy a gusto, no estoy disfrutándolo como yo creo que se merece esta experiencia. No estoy siendo capaz de luchar más ni conmigo mismo ni con las pruebas y me está pasando muchísima factura».

Caprile preguntó si era consciente de su decisión, reafirmándose Cristian en ella. «En esta octava semana hay muchos compañeros que se han quedado por el camino y todos los candidatos que se han quedado a las puertas de esta sexta temporada. Tenemos el caso de Ángel que ha tardado 6 años en venir a este taller», explicó el juez.

«Creo que ha llegado el momento y, sinceramente, antes estoy yo y creo que es el momento de irme», contestó Cristian.

Caprile le dijo que no entendía ni compartía su decisión y que no pensaba que era de una persona adulta y responsable «pero yo debo respetar tu decisión».

Esta decisión hizo que Yichan, quien estaba en la cuerda floja, continuara una semana más, convirtiéndose en una de los finalistas junto a Ana, Ángel, Erik y Almudena.

