Las contradicciones entre Carmen Borrego y su hijo, José Almoguera

Joaquina Dueñas Miércoles, 10 de abril 2024, 14:47 Comenta Compartir

Tras las duras acusaciones vertidas por José Almoguera y Paola Olmedo contra Carmen Borrego en la exclusiva de 'Semana' hace siete días, este miércoles, la revista publica nuevas declaraciones inéditas que abundan en su versión de los hechos y que contradicen absolutamente el relato de Carmen Borrego. La pareja no solo reprocha a la hermana de Terelu que hiciera una portada contando el embarazo de Paola sin su consentimiento, sino que afirma: «Nunca dijimos sí a vender el embarazo».

Todos coinciden, tal como la revista recogía la semana pasada, en que ellos recibieron la propuesta para contar la buena noticia, pero, mientras la versión de Carmen sostiene que el matrimonio aceptó hacer la exclusiva aunque finalmente se echó atrás al salir a la luz los polémico audios en los que Paola hablaba mal de su familia política; su hijo asegura que la portada «es una cosa que nos propusieron hacer a Paola y a mí, pero dijimos que no», a lo que la nuera de la pequeña de las Campos añade: «No quisimos hacerlo porque ya vimos lo que supuso vender nuestra boda». «A nosotros nos gustaba nuestra vida y no, no queríamos hacerlo», subraya. «Ni si quiera lo valoramos», destaca. Tanto es así que José llega a decir que no mostraron interés.

Y es que el hijo de Carmen Borrego afirma que ha sido gracias a su última exclusiva en 'Semana' cuando ha comprendido el funcionamiento de los medios, a pesar de pertenecer a la familia Campos, de haber participado en la exclusiva de su boda y de trabajar en Mediaset. «Me he dado cuenta de cómo funcionan las cosas y de que efectivamente, si ella hubiese querido, se podía haber cancelado (la entrevista)», declara.

Sin embargo, en todas sus intervenciones, Carmen ha precisado que la pareja había dado el visto bueno al anuncio y que cuando le trasladaron que no era oportuno ya era tarde, por lo que la cancelación de la entrevista le habría supuesto una penalización económica. Una versión que ha sido ratificada por el director de la revista 'Lecturas', donde se publicó la portada de la discordia.

Otra de las cuestiones que les enfrenta es la del dinero ya que Paola y José aseguran que sólo cobraron la exclusiva de la boda. «A mí me gustaría decir que nosotros de lo único que hemos cobrado ha sido de vender nuestra boda. Ya está, nada más», dice Paola. «Y que quede claro que la vendí yo, no ella. Por eso no entiendo que se la esté atacando a ella. Ella no ha vendido nada. Ella lo único que ha hecho ha sido apoyarme en mis decisiones», apostilla él. Pero lo que cuenta Carmen es bien distinto: «Yo sí le di dinero a mi hijo, pero ellos esperaban más». Tanto es así que considera que esa y no otra fue la razón de que le dejaran de hablar.

Esto no es lo único que hemos sabido en estos días ya que Carmen recibió la noticia de las tremendas declaraciones de su hijo como un jarro de agua fría a su regreso de Honduras, sin embargo, supo mantener los nervios a raya y responder tajante que «todo tiene un límite», evidenciando la existencia de un trasfondo mayor a lo que habíamos conocido públicamente. Desde el primer momento, tanto ella como Terelu apuntaron hacia la persona que creen que está detrás del comportamiento de José Almoguera. «Está detrás quien está», decía la pequeña de las Campos a su hermana cuando creían que no las estaban grabando, lo que se ha interpretado como una referencia a su exmarido, con quien protagonizó un tormentoso divorcio durante el que llegó incluso a perder temporalmente la custodia de sus hijos.

Precisamente Terelu se ha mostrado implacable con su sobrino, sin entrar en detalles deja claro en su blog de 'Lecturas' que «escuchar decir a mi sobrino que mi hermana vendió el embarazo, poco menos que a hurtadillas, para mí es ver una película de ficción». «No sé si la cantidad económica le habrá compensado el destroce personal, sentimental, que no solo le ha hecho a mi hermana, que sin lugar a dudas es la agraviada, sino que nos ha hecho a todos los demás», escribe.

Y es que, a pesar de su actitud pública, la revista 'Semana' ha tenido acceso a personas del entorno de Carmen que han contado la realidad de lo que está viviendo: «Perder a José María es una de las peores cosas que le pudieran pasar. Es cierto que su relación nunca ha sido fácil y que siempre ha vivido con el miedo a perderle. Por eso, Carmen ha dicho que se siente más libre». En todo caso, estas mismas fuentes aseguran que «en el fondo de su corazón, no pierde la esperanza de recuperar a su hijo y disfrutar de su nieto, y ese es el motivo de que se muestre comedida».

Temas

Mediaset