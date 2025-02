Los compañeros Liam Payne se reúnen para despedirlo en un funeral cargado de emoción El excomponente de One Direction falleció al caer de un balcón en un hotel en Buenos Aires

Joaquina Dueñas Jueves, 21 de noviembre 2024, 14:51 | Actualizado 15:46h.

El mundo de la música despidió el pasado miércoles al exintegrante de One Direction, Liam Payne, en un emotivo funeral celebrado en la iglesia St. Mary the Virgin, en Amersham, localidad del condado de Buckinghamshire, en Inglaterra. Rodeado de rosas blancas, los restos mortales del cantante llegaron en un féretro azul oscuro portado en una carroza tirada por caballos blancos. Numerosos familiares y amigos dieron su último adiós al joven artista que falleció el pasado 16 de octubre en Buenos Aires al precipitarse desde el balcón del hotel en el que estaba alojado. Entre los asistentes estuvieron sus excompañeros de One Direction, en el que fue su primer encuentro público desde desde 2015.

La expareja Payne, Cheryl Cole, y Bear, el hijo que tuvieron en común también estuvieron presentes. Tampoco faltaron a la conmovedora despedida la actual pareja de Liam, Kate Cassidy, y otros rostros conocidos como Simon Cowell, directivo de Sony Music y jurado del programa que convirtió a Payne en una estrella, o el presentador James Corden, visiblemente consternados. A sus 31 años, Payne ha dejado, además de su legado musical, un profundo vacío en sus seres queridos, pero también entre su legión de fans repartidos por todo el mundo.