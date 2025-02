Claudia Osborne da a luz a su segunda hija y recibe la felicitación de Gabriela Guillén

Joaquina Dueñas Jueves, 25 de enero 2024, 12:50 Comenta Compartir

Claudia Osborne ha dado a luz a su segunda hija junto a José Entrecanales. La coach ha publicado una tierna fotografía en la que aparece con sus dos pequeñas en brazos para anunciar a sus seguidores la llegada al mundo de Violeta y cómo está viviendo la familia este especial momento en el que ha recibido también la felicitación de Gabriela Guillén.

La niña nació el lunes día 22 y el miércoles fueron dadas de alta. Fue entonces cuando se produjo el esperado encuentro de toda la familia. «Se adelantó para luego hacerse esperar, pero todo mereció la pena en cuanto vi su carita», ha escrito Claudia. «Este día también nació una hermanita mayor, Micaela, y solo puedo decir que ser testigo de cómo estas dos personitas se conocen ha sido el highlight de esta experiencia», ha expresado. «Es verdad eso que dicen de que el amor no se divide sino que se multiplica. Qué viajazo este de la maternidad. Bienvenida, Violeta, mi pequeña flor», ha terminado.

Ha sido precisamente gracias al nacimiento de la benjamina de la casa que hemos podido ver a su abuelo, Bertín Osborne, por primera vez desde que se emitió la entrevista de Gabriela Guillén el pasado viernes. El cantante acudía al centro hospitalario en el que se encontraban su hija y su nieta para conocer a la recién nacida, un gesto que, de momento, no ha tenido con el bebé de Gabriela Guillén, nacido el pasado 31 de diciembre y que, salvo sorpresa, es su séptimo hijo. Y es que, en la mencionada entrevista concedida a 'De viernes', la empresaria confirmó que sus abogados ya habían comenzado con los trámites para realizar las pruebas de ADN destinadas a determinar la filiación del bebé.

El artista, que vive en Sevilla, ha viajado a Madrid donde a acudido junto a su hija Eugenia a dar la bienvenida a su octava nieta. Sin embargo, no parece tener intención de aprovechar la estancia para hacer lo mismo con el hijo de Gabriela, al que la empresaria ha inscrito solo con los apellidos maternos. En todo caso, la también modelo no ha dudado en felicitar a la hija de Bertín Osborne al conocer la noticia del nacimiento. «Qué bien, enhorabuena «, ha dicho deseándole todo lo mejor. Respecto al resto de cuestiones relativas al padre de su hijo, ha preferido guardar silencio. «Yo no os puedo decir nada, muchas gracias, de verdad», ha respondido, terminando con un enigmático mensaje: «Tiempo al tiempo».

Habrá pues que esperar para conocer el resultado de la prueba de ADN y saber si de eso depende que Bertín Osborne cambie de opinión respecto a la relación que pretende tener con el niño ya que tal como él mismo confesó en la revista '¡Hola!', no tiene previsto ejercer como padre.