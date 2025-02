'El Cigala', a juicio por malos tratos habituales y vejaciones a su exmujer

Joaquina Dueñas Lunes, 10 de julio 2023, 14:00 | Actualizado 14:57h. Comenta Compartir

Hace dos años, la exmujer de Diego 'El Cigala' denunció al cantante por maltratos físicos y psicológicos. Ahora, la titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Jerez de la Frontera, en Cádiz, ha emitido un auto en el que establece «indicios racionales bastantes» de criminalidad contra el artista, por lo que tendrá que enfrentarse a un proceso judicial por tres presuntos delitos contra la madre de sus hijos: maltrato habitual, vejaciones continuadas y maltrato agravado, al haberlo cometido en el domicilio familiar.

Entre las pruebas que se han tenido en consideración, la declaración de la víctima, que la Fiscalía ha calificado de «coherente y sin fisuras», respaldada por fotografías y conversaciones de Whatsapp. Además, la magistrada ha tomado declaración a familiares y amigos de la pareja que también han corroborado la denuncia.

«De las diligencias practicadas ha quedado indiciariamente acreditado que, durante su relación, Ramón Jiménez Salazar -El Cigala- se dirigía a su pareja con expresiones como 'puta, desgraciada, cómete mis mierdas, me cago en tus muertos', en el domicilio familiar y en presencia de sus hijos menores de edad», recoge el auto, que también constata que el cantante «asfixiaba económicamente» a su pareja para someterla a su voluntad.

Así, la jueza ve pruebas suficientes para mandarle a juicio y para prorrogar la orden de alejamiento que el artista tiene en vigor respecto a su exmujer, mientras él niega todos los hechos y ha recurrido el auto ante la Audiencia provincial de Cádiz. «Jamás en mi vida le he puesto una mano encima a la madre de mis hijos», aseguró el cantante, que se ha declarado como víctima. «Yo sufría maltrato psicológico», dijo. «Cuando llegaba de un viaje quería un buen recibimiento, pero ella solo me hacía reproches. Decía que no la llamaba y me amenazaba con destruir mi carrera», aseguró ante un equipo médico forense de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género perteneciente al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cádiz.

