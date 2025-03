Christian Gálvez y Patricia Pardo revelan que están casados y esperan su primer hijo

Joaquina Dueñas Domingo, 30 de julio 2023, 13:35 Comenta Compartir

El noviazgo entre Christian Gálvez y Patricia Pardo fue una auténtica sorpresa. Ahora, la pareja ha revelado en una publicación conjunta que llevan un año casados y que están esperando su primer hijo en común. Una doble noticia que no ha dejado a nadie indiferente. «Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro campo de estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé», compartían en Instagram. Una boda secreta que reforzó la «unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja».

Un texto ilustrado con la fotografía de las manos de ambos con las alianzas de boda y con otra imagen en la que Christian abraza a Patricia rodeando su incipiente barriguita. «Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos. Inmensamente agradecidos a la vida por llena de luz este camino que un día nos unió», termina el mensaje que cierra con una cita de 'El Principito': «Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad».

El bebé será el primer hijo para el conductor de '25 palabras' y el tercero para la popular presentadora que tiene dos niñas, Aurora, de siete años, y Sofía, de cuatro, de su anterior relación con Francisco Márquez, con quien estuvo casada siete años hasta 2021. El exmatrimonio sigue manteniendo una relación muy cordial y de hecho, Márquez habla del «buen equipo» que hace con su exmujer y con la actual pareja de esta, en referencia al presentador y escritor.

A finales de ese mismo año, Christian Gálvez y Almudena Cid anunciaban su ruptura después de once años de matrimonio y 15 de relación, dejando en shock al mundo del corazón. Para la exgimnasta fue un duro e inesperado trance. De hecho, hace solo unos días, Cid recordaba cómo lo había vivido. «Crees que en el destrozo se va todo. Todo tu ser, toda tu valía, que nadie te va a querer, que no vas a ser actriz, que no te va a llamar nadie», contaba en una entrevista para Álex Fidalgo en el podcast 'Lo que tú digas'. «Lo primero que tratas de entender es por qué me ha pasado esto, por qué lo ha hecho así, por qué me ha tratado así», señalaba. «Cuando me estaba sintiendo culpable porque no sabía que había pasado, cuando empiezas a tener información dices: 'Deja de poner el foco en ti'», destacaba, al tiempo que confirmaba que la separación le pilló por sorpresa.

Ahora, sin embargo, ha pasado página y está agradecida por haber podido cambiar el rumbo de su vida. Desde hace varios meses está conociendo a Gerardo García Berodía, exfutbolista y ahora agente deportivo, con quien disfruta de numerosos planes como paseos por Madrid, donde Almudena se mudó a un piso más céntrico tras abandonar la casa que había compartido con Christian, o escapadas a la playa.

Temas

Televisión

Pasapalabra