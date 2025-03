Christian de Dinamarca jura la constitución en medio de la polémica protagonizada por su padre

Joaquina Dueñas Martes, 14 de noviembre 2023, 15:23 Comenta Compartir

Aunque cumplió los 18 años el pasado 15 de octubre, el mismo mes que la princesa Leonor, no ha sido hasta este martes 14 de noviembre cuando Christian de Dinamarca ha jurado la Constitución Danesa, igual que hiciera la heredera española ante las Cortes Generales el pasado día 31 de octubre. El joven ha visto cómo su acto institucional se ha visto envuelto en la polémica protagonizada por su padre y heredero de la corona, Federico de Dinamarca, después de que se publicaran sus fotografías paseando por Madrid junto a Genoveva Casanova.

El príncipe Christian ha llegado junto a su padre a la reunión del Consejo de Estado en la que ha realizado una declaración solemne de cumplimiento de la Constitución. Un acto institucional en el que también ha estado la reina Margarita, su abuela, coincidiendo así tres generaciones de la línea sucesoria en este momento histórico para el país europeo.

«En la Cámara del Consejo de Estado, en el Castillo de Christiansborg, Su Alteza Real el Príncipe Christian hizo hoy una declaración solemne de su intervención de respetar la Constitución. Es un requisito previo para que el Príncipe pueda ser nombrado Gobernador en el caso de que tanto su Majestad la Reina como Su Alteza Real el Príncipe Heredero no puedan dirigir el Gobierno», reza la publicación que la casa real ha hecho del momento.

La sorpresa ha sido la llegada al castillo de la princesa Mary, que, a pesar de los complicados momentos mediáticos por los que está pasando la familia, no ha querido faltar a este día tan importante para su hijo. No se la esperaba ya que no es habitual que los consortes acudan a la ceremonia. De hecho, cuando Federico de Dinamarca firmó la misma declaración que este martes ha rubricado Christian, su padre, el príncipe Henrik, no estuvo. En todo caso, no aparece en la foto oficial del acto, desprovisto de cualquier tipo de boato, ya que ella carece de responsabilidad alguna con la Constitución danesa.

La princesa Mary ha llegado en un vehículo negro junto al jefe de la corte de los príncipes herederos y ha salido sonriente, también en coche, sentada en el asiento trasero junto a su hijo mientras el lugar del copiloto lo ocupaba su marido.

Desde que la revista 'Lecturas' publicara en exclusiva las instantáneas del príncipe Federico junto a la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo y desvelara que el heredero danés había pernoctado en casa de la mexicana, todas las miradas se han centrado en escrutar cada movimiento de los miembros de la familia real danesa.

Una situación que ha llevado a la reina Margarita a blindar la privacidad de los suyos. Todos los años se celebra el día de la Caza del Rey y también todos los años es habitual que la realeza danesa reciba infinidad de críticas por su posado ante las piezas de caza. Se trata de una jornada a la que acostumbran a acudir los medios de comunicación para fotografiar algunos de los mejores momentos. Sin embargo, este año, según ha revelado el tabloide danés 'BT', será la propia casa real la encargada de hacer y distribuir las imágenes.

Precisamente de las cacerías parece venir la conexión entre Genoveva Casanova con Federico de Dinamarca. Era Susana Griso quien tenía acceso a esta información desde el entorno de la mexicana haciendo referencia a que habían coincidido en unas cacerías exclusivas que se organizan en diferentes países europeos. «Están todos los royals, los hijos de las grandes familias. Se organizan en Alemania y Austria. Son fines de semana, el presupuesto es como uno de tres meses de cualquiera y ahí se han conocido», detallaba la periodista.

Mientras Federico continua con su agenda oficial, de la exnuera de la duquesa de Alba no hay rastro. Desde su primera reacción en la que desmentía cualquier tipo de relación romántica entre ambos y desde la advertencia de sus abogados sobre cualquier tipo de insinuación en este sentido, no hemos vuelto a saber nada de ella.