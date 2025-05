Chiara Ferragni se siente «libre» tras las fotografías de Giovanni Tronchetti con su exmujer

Joaquina Dueñas Martes, 27 de mayo 2025, 11:45 Comenta Compartir

Cuando parecía que a Chiara Ferragni volvía a sonreírle el amor, con la confirmación de su romance con Giovanni Tronchetti, las últimas informaciones apuntan a que el italiano habría vuelto con su exmujer, Nicole Moellhausen, comenzando así una nueva etapa para la 'influencer' que, hace unos días estuvo visitando nuestro país. Concretamente, acudió a la gala de presentación de la alianza entre el hotel Gran Meliá de Mallorca con la marca italiana Riva Yacht, que se ha materializado en la apertura de un nuevo espacio gastronómico, Riva Lounge, y con la llegada de Rivamare, un barco de lujo a disposición de los huéspedes y clientes del hotel. «Me siento libre», ha dicho a la revista '¡Hola!' sobre su momento actual.

«Pienso que puedo conseguir cualquier cosa que me proponga si pongo todos mis esfuerzos en ello. Es un tiempo nuevo y está muy bien», ha dicho a la publicación durante su participación en la gala a la que también ha acudido otros rostros conocidos como Nieves Álvarez o María Pombo. Un tiempo nuevo en el que una de sus prioridades es el amor propio. Chiara ha asegurado que el mejor consejo que le han dado ha sido el de amarse a sí misma. «Si no lo haces, si no te quieres 100%, nunca te vas a sentir bien en ningún tipo de relación», ha afirmado. Y es que el amor, más allá de la pareja, es un eje primordial para su vida y su bienestar. «Todo se trata del amor que das al resto, pero también tienes que dártelo a ti primero», ha reflexionado.

Tras el 'Pandoro gate', en el que la italiana fue acusada de estafa con una campaña navideña solidaria, Chiara vivió una de las crisis reputacionales más graves en el mundo de las influencers y varias marcas relevantes con las que colaboraba rompieron sus acuerdos comerciales con ella. A eso se sumó la tormentosa ruptura con su marido, el rapero Fedez, después de seis años de matrimonio, infidelidad mediante. Comenzó entonces un complejo proceso de divorcio en el que se hicieron reproches públicos mutuos y durante el que Chiara se refugió en su familia y sus amigos más cercanos, como su compatriota Alice Campello.

Después de un año para olvidar, a finales de 2024 parecía que comenzaba a remontar el vuelo. Nuevos proyectos profesionales y un nuevo amor llamaban a su puerta al tiempo que lograba llegar a un acuerdo de divorcio con su exmarido y padre de sus dos hijos. La influencer había sido vista con Giovanni Tronchetti, hijo de Cecilia Pirelli y Marco Tronchetti, principal heredero de la familia Pirelli. Chiara volvía a sonreír tras meses de conflictos pero se mostraba prudente.

Planes familiares

Contó entonces que estaba conociendo a «un chico increíble», aunque no quiso dar más detalles de su nuevo amor, mostrándose «cautelosa». Una etapa «muy feliz» en una relación que era «lo mejor que le había pasado». Sin embargo, parece que finalmente no pudo ser ya que, recientemente, hemos sabido que el heredero habría vuelto con su exmujer.

Ha sido la revista 'Chi' la que ha publicado unas fotografías de Giovanni Tronchetti y Nicole Moellhausen en Portofino haciendo planes familiares junto a sus tres hijos y la madre del directivo italiano. Unas jornadas de descanso en las que se les ha visto desayunando en la plaza del pueblo, tomando el sol o paseando en barco con amigos, aunque la prueba definitiva ha sido la instantánea de un beso de la pareja reconciliada.

Un nuevo desengaño para Chiara que, sin embargo, ha decidido centrarse en sí misma y en los suyos. Por eso tiene claro el consejo que daría a las jóvenes que, como ella, quieran dedicarse a las redes sociales: confianza en sí mismas para lograr que el mundo cambie para ellas.

