Chayo Mohedano rompe su silencio sobre la detención de Antonio Tejado

Desde que Antonio Tejado fue detenido como presunto autor intelectual del asalto a la casa de su tía el pasado 9 de febrero, Chayo Mohedano, expareja y madre de su primogénito, se ha mantenido en silencio. Ahora, con motivo del lanzamiento de su nuevo sencillo ha recordado la etapa que vivió al lado del sobrino de María del Monte y que terminó como el rosario de la aurora. «En su día no quisieron creerme», ha contado en una entrevista a la revista 'Semana' en la que se niega a abundar al respecto. «No quisieron creerme. A ellos les convenía mucho más creer a la otra parte, pero lo que no voy a hacer ahora es hablar y contestar a la gente que no me creyó en su momento», ha subrayado.

Una postura que también defendió en sus redes sociales tras la detención de Antonio: «Qué poca vergüenza todos esos que, siendo cómplices y creyendo lo que os convenía, aún demostrando lo contario, ahora me llaméis para saber mi opinión sobre todo esto. Dejad de molestar, por favor. Ya lo superé y no gracias a vosotros. Si no vais a pedir perdón, no uséis ese pasado manipulado para dañar».

Rosario Mohedano y Antonio Tejado se conocieron en el programa que conducía la cantante María del Monte, 'La tarde con María', en Canal Sur. Aquello fue un flechazo y comenzaron a salir. Pronto tuvieron a su hijo pero solo un año después rompían debido a las infidelidades que él mismo terminó confesando durante su participación en 'Gran Hermano Dúo'. Una ruptura que acabó con denuncias cruzadas en los tribunales.