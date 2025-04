Chanel, de Eurovisión a amante de Hernán Cortés

La polémica de los votos sigue viva

Algunos parecen empeñados en que los focos de Eurovisión no se apaguen. Es raro el año en que no haya alguna polémica con las votaciones y este no iba a ser distinto.

Cuatros de los seis países a los que no se les permitió emitir su voto en directo han acusado a la organización de falta de transparencia por anular su puntuación –Rumanía, Georgia, Montenegro y Azerbaiyán–, alegando supuestas irregularidades.

Y, haciendo números, alegan que Chanel podría haber quedado segunda, por delante de Reino Unido.