Céline Dion confirma que sufre un raro trastorno neurológico

Miguel Lorenci Madrid Viernes, 9 de diciembre 2022, 10:34 | Actualizado 15:47h.

La poderosa voz de Céline Dion (Charlemagne, Quebec, 54 años) está amenazada por un raro trastorno neurológico que ha obligado a la cantante canadiense a suspender su próxima gira, que debía comenzar en febrero. Visiblemente emocionada, Dion ha anunciado que sufre el 'síndrome de la persona rígida' una afección que provoca severos espasmos musculares, según ha explicado en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.

Es una patología neurológica que afecta al sistema nervioso central y se caracteriza por «episodios de rigidez y espasmos de los músculos del tronco, brazos y piernas, y una mayor sensibilidad al sonido, al tacto y a los estímulos emocionales», según el Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales de Estados Unidos. Dion señaló que esta rara afección autoinmune y de momento incurable, que afecta a una de cada millón de personas, ya le obligó a posponer sus actuaciones en Las Vegas en octubre de 2021 e impidió su salto al cine.

«Todavía estamos aprendiendo sobre esta extraña patología, pero ya sabemos que es la que ha causado todos los espasmos que he padecido», dijo la cantante de un mal que afecta más a las mujeres que a los hombres y cuyos síntomas suelen aparecer entre los 30 y los 60 años. «Los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria; a veces me dificultan caminar y no me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes», reveló ante sus 5,2 millones de seguidores en Instagram la ganadora de cinco premios Grammy e intérprete de temas legendarios como 'My heart will go on', el himno romántico de 'Titanic'.

Reconoció que, aunque añora a sus fans, ahora su única prioridad es la salud. «Trabajo intensamente y a diario con mis terapeutas para recuperar mis fuerzas y mi capacidad para volver a estar al cien por cien –dijo–, pero he de admitir que es una gran lucha». «Todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar», agregó al borde de la lágrima y agradeciendo a sus legiones de seguidores su apoyo incondicional.

Esperanzada

«Un gran equipo médico trabaja para ayudarme a ponerme bien y también me dan esperanza y apoyo mis preciosos hijos», explicó Dion, madre de René-Charles, de 21 años, y de los mellizos Nelson y Eddy, de 11, nacidos todos del matrimonio con el difunto marido René Angélil.

«Tengo la esperanza de estar en el camino de la recuperación. Este es mi enfoque y hago todo lo que puedo para recuperarme», reiteró agradeciendo a sus seguidores un apoyo «que significa mucho para mí». «Cuídense. Les quiero mucho y espero poder verles de nuevo muy pronto. Gracias», concluyó entre lágrimas.

Desde 2019 la artista canadiense no se había subido a un escenario. En 2020 debió suspender su gira debido a la pandemia y el pasado enero tuvo que volver a suspender 16 conciertos en Estados Unidos. Su salud comenzó a quebrarse hace dos años, cuando se preparaba para dar el salto a la gran pantalla y debutar con su primer papel como actriz en el cine a los 52 años. Con más de tres décadas de carrera, 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y con muchos títulos las listas de éxitos, para Dion era todo un reto participar en la película romántica 'Text for You' junto a Sam Heughan ('Outlander') y Priyanka Chopra ('Quantico'), quienes celebraron la vocación cinematográfica de la cantante.

En octubre del año pasado ya preocupó a sus seguidores al anunciar que no podría cumplir sus compromisos en Las Vegas, por los «espasmos severos» que le impedían ensayar. Ahora ha reprogramado para la primavera de 2024 algunos conciertos previstos para la de 2023 y ha suspendido otros definitivamente.