La celebración íntima del compromiso de Tamara Falcó

Joaquina Dueñas Domingo, 23 de abril 2023, 14:22 Comenta Compartir

Este fin de semana, la casa de Puerta de Hierro de Isabel Preysler ha acogido la celebración del compromiso entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Una cita íntima en la que ambas familias han tenido la oportunidad de conocerse. Así lo anunciaba la propia marquesa de Griñón en 'El hormiguero', el programa de televisión en el que colabora: «Es superbonito el momento joya, pero yo estoy superagradecida con la joya que me regalaron y no me tienen que regalar nada. Lo que me apetece es que se conozcan las familias».

Así, se ha tratado de un encuentro familiar con 25 invitados que ha sido la antesala de la boda que se celebrará el próximo 8 de julio. Mientras llegaban los asistentes, un violinista interpretaba piezas clásicas. El primero en llegar fue el novio, Íñigo, que estuvo apoyado por su madre, Carolina Molas, y sus hermanos, Alejandra y Jaime. También acudió su padre, Íñigo, que, desde su separación, trabaja como director global de e-commerce del Grupo Barceló en México, donde volvió a casarse y tiene otro hijo, Willy.

Tampoco faltaron a la cita los hermanos de la novia por parte de padre, Xandra, Manolo, con su esposa, Amparo Corsini, Duarte y Aldara. Se da por hecho que dentro estaba también Ana Boyer con Fernando Verdasco. Los primos de la novia por parte de madre, Álvaro Castillejo, y su esposa Cristina Fernández, y por parte de padre, Álvaro Falcó, también con su mujer, Isabelle Junot, embarazada de su primer hijo, también acudieron a la celebración.

«Preparaos para la boda»

Aunque todo se desarrolló en la más estricta intimidad, y no pudimos ver el modelo elegido por Tamara para este día tan especial, conocemos algunos detalles gracias a lo que la marquesa ha contado. «Cuando empecé a organizarlo no tenía ni idea de lo que era. Resulta que es una cena», confesaba a Pablo Motos al que también le contaba que en su familia son «muy de discursos». «No sé si por su lado, pero en el nuestro, lo que les va a caer…¡Y preparaos para la boda, nos encanta un micro! Mi hermano lo hace muy bien y mi hermana Xandra también», aseguraba.

Tras la fiesta de compromiso, comienza la cuenta atrás de la que será la boda del año. Después de pender de un hilo por la crisis que vivió la pareja y de su cambio de fecha, se espera que al enlace acudan unos 450 invitados que disfrutarán del menú confeccionado por Eneko Atxa, el chef del restaurante Azurmendi en Larrabetzu, en Vikaya, que cuenta con cinco estrellas michelín. Será en El Rincón, el palacio que Tamara heredó de su padre, Carlos Falcó, situado en Aldea del Fresno, en Madrid, que estará primorosamente decorado por Ramiro Jofre, mientras que los adornos florales irán a cargo de Floreale. Por supuesto, un enlace que estará regado por los caldos de las bodegas de los Falcó.