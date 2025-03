Cayetano Rivera anuncia su retirada de los ruedos

Joquina Dueñas Domingo, 1 de diciembre 2024, 14:25 Comenta Compartir

Cayetano Rivera Ordoñez ha anunciado su retirada de los ruedos con un emotivo vídeo en el que ha incluido imágenes de su padre, Francisco Rivera 'Paquirri', de su hermano Francisco y de su hijo Cayetano, fruto de su matrimonio con Eva González. Heredero de dos sagas del toreo, tanto por parte de madre como por parte de padre, el diestro, de 47 años, ha decidido que la próxima temporada será la última en el albero. «El año que viene es un año muy especial para mí. Se cumplen 100 años desde que mi bisabuelo, Cayetano Ordoñez, dio comienzo a mi dinastía. También se cumplen 20 años desde que yo comencé en el mundo del toro. Siento que es el momento de decir adiós», ha publicado.

«No todo ha sido bonito, pero durante este tiempo he intentado transmitir cualidades que mi profesión refleja como el valor, el esfuerzo, la disciplina y la solidaridad», ha añadido emocionado. Unas palabras que el hijo de Carmina Ordoñez ha acompañado con una serie de recuerdos. Fotografías que han marcado su vida y su carrera, como algunas de sus salidas a hombros más importantes o el momento de enfundarse el traje de luces antes de salir al ruedo. También hay instantáneas junto a su hermano Francisco, su primo José Antonio, su padre, o su hijo.

«He querido compartir con vosotros esta noticia para que podamos vivir juntos, con más emoción si cabe, la que para mí es la temporada más importante de mi vida. Y, sobre todo, quiero daros las gracias por el apoyo que me habéis brindado y por vuestro cariño», ha dicho en un mensaje en el que intenta contener las lágrimas.

Pronto han llegado las reacciones de familiares y amigos que no han dudado en mandarle mensajes de apoyo y admiración. Uno de los más esperados, el de su actual pareja, la presentadora portuguesa María Cerqueira: «Estamos muy orgullosos de ti. Y justo a tu lado…», le ha escrito acompañando el mensaje con dos corazones. También su hermano Kiko y su esposa Irene Rosales le han dedicado unas palabras. «Te quiero hermano. Muy orgulloso de ti», ha publicado el Dj que tiene una estrecha relación con Cayetano, no así con su hermano mayor, Francisco, con quien, a pesar de los intentos, no ha terminado de cuajar su acercamiento. «Grande», publicaba la esposa del hijo de Isabel Pantoja.

Cayetano Rivera se presentó como novillero con picadores en Ronda el 26 de marzo de 2005 en un cartel que compartió con su hermano Francisco y con Espartaco. De vocación tardía, se convirtió ese año en el novillero más destacado de la temporada, obteniendo la Oreja de Plata de Radio Nacional. Ese fue el inicio de una carrera con numerosos éxitos desde que tomó la alternativa, también en Ronda, en la Corrida Goyesca de 2006.

En lo sentimental, el torero ha protagonizado infinidad de titulares, a pesar de su renuencia a la exposición pública. En 2001 se casó en Gijón con Blanca Romero y adoptó a la hija de ella, Lucía. El matrimonio duró tres años y tras su divorcio, Cayetano siguió una vida discreta en la que se le relacionó con Estefanía Sambruno en 2007, aunque él siempre lo negó. En 2009 se le relacionó con Roberta Armani, sobrina del conocido diseñador italiano y buena amiga de la familia, romance que tampoco llegó a confirmarse. Fue en el verano de ese mismo año cuando se publicaron las primeras imágenes del diestro con Eva González, con quien se casó en noviembre de 2015 después de varios altibajos. En 2018 tuvieron a su único hijo en común y en 2023 tomaron finalmente caminos separados. Actualmente, el torero comparte su vida con María Cerqueira. En septiembre de este año, fue la primera vez que decidieron acudir a un evento juntos, fue en la presentación de un documental de la presentadora portuguesa.