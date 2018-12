Cayetano y Eugenia, contra Jesús Aguirre

Cayetano Martínez de Irujo ha salido en defensa de su hermana, Eugenia, que en el programa 'Planeta Calleja' aseguró que Jesús Aguirre, el segundo marido de su madre, la duquesa de Alba, fue «pésimo» para ella y sus hermanos: «Era muy culto, pero cero humano. Era muy malo. A mí me dijo unas cosas con 11 años que se me quedaron grabadas y todavía las tengo». Cayetano salió así en su apoyo en la revista 'Semana': «Ratifico lo que ha dicho mi hermana al cien por cien, no tiene vuelta de hoja. Jesús fue nefasto, una cosa durísima y tremenda para todos. Fue una época terrible para nosotros y mi hermana lo pasó muy mal».