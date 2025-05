«Me encanta el romanticismo con un poco de pimienta»

A Carolina Bang le pone Colin Firth. «Y no sé por qué, porque no es precisamente Brad Pitt». También le dan pánico las pelis de ... terror, aunque las haya producido ella. Esta tinerfeña de 37 años, pareja real y artística de Álex de la Iglesia, aparcó su carrera de actriz para ser productora. Y no se puede quejar. A pesar de la crisis del sector, Pokeepsie ha estrenado este año cinco películas. «Ojalá 2023 sea por lo menos igual».

- ¿Tiene algún secreto tanto éxito?

- No. Nosotros lo que intentamos es hacer películas y series que nos gusten. Puro gusto personal.

- Pero muchas son de terror y creo que lo pasa fatal.

- Me encanta el género. El problema es que me lo creo a tope, ja, ja, ja... Me angustio mucho. 'Venus', la peli de Balagueró que hemos producido, me sigue dando miedo, y eso que la habré visto veinte veces.

- ¿Se nota la mano de una mujer en la producción?

- A mí me gustaría que no se notara. Ansío que dejemos de hablar de cine de mujeres porque significará que estamos haciendo exactamente lo mismo que los hombres llevan haciendo años.

- Dicen que somos más apañadas.

- Es un topicazo. Pero es cierto. Y no porque las mujeres ahorremos mejor sino porque nuestras producciones suelen tener menos presupuesto.

- ¿Nota en algo su ascendencia noruega?

- Soy muy cuadriculada y muy ordenada, pero no sé si es por mi ascendencia noruega o porque mi madre me ha educado así.

- A la productora Rita Wilson su marido, Tom Hanks, le pide más presupuesto en el sofá. ¿Le pasa con Álex?

- Nos pasa un montón, y mira que intentamos no hablar de trabajo en casa... Es que no es sano. Pero no tanto a nivel pareja sino de desconexión mental. O separas un poco o al final no tienes perspectiva.

- Dicen que las series son la alternativa al sexo en las parejas de largo recorrido. ¿Cuántas ven al año?

- ¡Muuuuchas! Y al final cuando las ves no dejas de hablar de trabajo. Las comparaciones son inevitables. Decimos: «Mira estos cómo lo han hecho, dónde han rodado...».

- Defiende ir al cine. ¿Incluso cuando alguien mastica al lado palomitas con la boca abierta?

- Sí. A mí me encanta ir a esos cines en los que te puedes tomar una copa de vino y comerte un sándwich. Si la sala tiene buen sonido, al de al lado no le escuchas. O nos ponemos creativos o dejamos a la gente en casa.

«Muy ambiciosa…y muy caprichosa»

- ¿Es ambiciosa, tiene hambre de Oscar?

- Suena pretencioso pero los premios me dan igual. Soy una persona muy ambiciosa. Y me atrevería a decir que muy caprichosa. Es uno de mis defectos. Cuando me encapricho con algún proyecto lo saco como sea, voy a muerte.

- Álex de la Iglesia se confiesa incapaz de hacer una comedia romántica. ¿Falta romanticismo en su vida?

- Je, je, je... A ver, yo creo que 'El cuarto pasajero' es una comedia romántica, pero al estilo Álex de la Iglesia, que es lo que a mí me encanta, ese romanticismo con un poco de pimienta, no que sea todo una pastelada.

- Bang, ¿es usted de disparar las verdades a bocajarro?

- Me considero una persona bastante educada. A mí estos que sueltan: «Te voy a decir lo que pienso», pues no. Me importa una mierda lo que pienses. Yo intento expresar mi opinión de forma educada y con mucha mano izquierda.

- ¿Es muy 'creepy' la Navidad en su casa?

- Somos muy de fiesta temática. La favorita de Álex es Halloween, pero a mí las navidades me pierden. Lo compro todo, lo decoro todo... Mi casa es 'Cortylandia'. Encima nos juntamos treinta y pico en Nochebuena. Ya hemos puesto el árbol, el belén... Este año me ha quedado un belén de ayuntamiento. Le hemos puesto de todo. En eso soy muy clásica. Para 'creepy' ya está Halloween.

- Decían que le tiene a dieta a su marido pero va a ser que no...

- Es que hemos tenido muchos rodajes, y en el caso de Álex la báscula va en función de los rodajes y de la ansiedad. No es que yo le lleve recto, él es una persona con muchísima fuerza de voluntad. Dijo: «Voy a dejar de fumar». Y lo dejó en el mismo día, sin ansiedad ni nada. Cuando diga «Voy a adelgazar», adelgazará.