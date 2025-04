Carmen Borrego podrá disfrutar de su nieto mientras su hijo está en 'GH Dúo'

Joaquina Dueñas Jueves, 9 de enero 2025, 13:58 Comenta Compartir

Después de meses de tensiones y declaraciones cruzada con su hijo José María Almoguera, Carmen Borrego está de enhorabuena, ya que ha logrado reconciliarse con él justo antes de que el joven entrara en el concurso de 'Gran Hermano Dúo'. Gracias a eso, ha podido disfrutar de su primer nieto, a quien no ha visto tanto como le habría gustado debido al conflicto con su primogénito. La entrada de Almoguera, separado de la madre de su hijo, en el concurso de televisión, hizo que surgieran nuevas dudas sobre si la menor de las Campos podría seguir viendo al pequeño, algo que su exnuera, Paola Olmedo, ha querido aclarar: «No voy a ser yo la que evite que vea al bebé. En ese aspecto conmigo, ni ella ni nadie va a tener nunca ningún tipo de problema».

Olmedo también se ha «alegrado muchísimo» de la reconciliación de su exmarido y Carmen. «Así se vive mejor y estamos más tranquilos todos», ha zanjado. José María también está hablando durante su concurso de lo que ha vivido los últimos meses. «Este 2024 fue muy duro, mucho peso, que me generó problemas familiares con mi madre. Cuando lo dije mucha gente se echó encima de mí cuando no sabían de qué iba el tema. No me entendían y tampoco querían entenderme. Es más fácil criticar que ponerse en la piel», ha recordado. Una situación que quiere dejar atrás: «Espero retomar la relación con mi familia y con parte de la familia de mi madre, con quienes durante algún tiempo no he tenido contacto», ha deseado esperando que «no sea demasiado tarde».