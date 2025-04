Carlos III, «desesperado» por ver a sus nietos Archie y Lily

Joaquina Dueñas Jueves, 20 de junio 2024, 11:57 | Actualizado 17:05h. Comenta Compartir

El 6 de mayo de 2019 nacía el primer hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, Archie. Dos años después, el 4 de junio de 2021, llegaba al mundo su segunda hija, Lilibet. Para entonces, la familia ya se había mudado a California en 2020, después de alejarse de sus deberes reales. El distanciamiento del duque de Sussex con su familia ha provocado que en este tiempo el rey Carlos III solo haya visto al príncipe Archie en dos ocasiones y a la pequeña Lily, apenas una. Una situación que estaría dispuesto a revertir, según ha asegurado el experto sobre la casa real británica Tom Quinn en el diario 'The Mirror' ya que está «desesperado» por ver a los pequeños.

«Charles ha tenido conversaciones sobre una visita oficial a los Estados Unidos en algún momento en el futuro, y no hay duda de que, si se lleva a cabo, tendría tiempo para visitar a su hijo menor y sus nietos», ha apuntado. En este sentido, ha señalado que «el rey Carlos ha visitado en privado muchos otros países», y ha puesto como ejemplo «una visita no publicitada a Transilvania para comprobar sus propiedades de alquiler». Con este precedente, el experto ve factible que el monarca haga «una visita privada discreta a Harry y a los niños en California». «Está desesperado por verlos y odia la idea de que Archie y Lily no lo recuerden como el abuelo cálido y amigable que quiere ser», ha afirmado.

Unas valoraciones que han llegado justo cuando la prensa británica se hace eco del desgaste de su rey con motivo del tratamiento contra el cáncer al que se está sometiendo. «Aunque puede parecer que el monarca se está recuperando a una velocidad impresionante, su rostro revela el impacto de los problemas de salud que ha enfrentado durante los últimos meses», ha publicado 'The List' después de que Carlos III presidiera el desfile de Tooping the Colour. Un evento en el que no desfiló a caballo junto al resto de los militares por consejo médico. «Los médicos le han sido bastante claros al administrarle el tratamiento contra el cáncer en curso: sería mejor si estuviera en un carruaje», precisó el historiador real Gareth Russel en el 'US Weekly.

La especialista en realeza Emily Ferguson también compartió en sus redes sociales una imagen del marido de Camilla en la celebración de la Jarretera de 2023 y 2024 en la que comparaba el antes y el después. En las instantáneas se apreciaba una considerable pérdida de peso y una aceleración del envejecimiento en los últimos tiempos.

Quizás la enfermedad le esté haciendo replantearse la relación con su hijo menor y con sus nietos. Hace unas semanas se publicó que Carlos III había pedido a Harry que dejara de hablar de cuestiones familiares para poner fin a la difícil situación que vienen atravesando desde hace años. Unas conversaciones que ahora irían encaminadas a ese posible encuentro con los nietos y de las que la reina Camilla sería principal promotora.

Sea como sea, lo cierto de momento es que ese encuentro no se ha producido y que, salvo la fugaz visita que hizo Harry a su padre al conocer que tenía cáncer el pasado mes de febrero, padre e hijo no han vuelto a verse, a pesar de que el hermano de Guillermo visitó de nuevo su tierra natal en mayo con motivo de sus compromisos filantrópicos.