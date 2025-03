Carlos Felipe y Sofía de Suecia esperan su cuarto hijo

Joaquina Dueñas Martes, 3 de septiembre 2024, 11:03 Comenta Compartir

Después de un ajetreado fin de semana en el que han disfrutado de la boda de Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verret, Carlos Felipe y Sofía de Suecia han dado la sorpresa anunciando que están esperando el que será su cuarto hijo. «El príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía tienen el gran placer de anunciar que la princesa espera el cuarto hijo de la pareja. La princesa Sofía está bien y se estima que dará a luz en febrero de 2025. Durante el otoño no se esperan cambios en el programa oficial de la princesa Sofía», reza el comunicado oficial de la casa real sueca que acompaña un retrato de los felices príncipes posando juntos.

Al igual que hicieron con sus tres primeros hijos, Alejandro (8), Gabriel (7) y Julián (3), de momento no ha trascendido el sexo del bebé que esperan. Lo más probable es que sigan con la tradición de comunicarlo después del nacimiento, al tiempo que desvelen el nombre elegido para el recién nacido.

Considerado el royal más guapo de Europa, Carlos Felipe de Suecia, duque de Värmland, es el segundo hijo del rey Carlos Gustavo de Suecia y de la reina Silvia. Al nacer, el 13 de mayo de 1979, se convirtió en príncipe heredero debido a la ley sálica que impedía reinar a las mujeres.

Sin embargo, la posición le duró poco ya que, a finales del mismo año, le fue otorgado el título a su hermana Victoria, la primogénita, una decisión que contrarió a su padre, que recientemente volvió a expresar su disconformidad: «Tener leyes que funcionan de forma retroactiva no es muy inteligente, lo sigo pensando. Mi hijo, el príncipe Carlos Felipe, ya había nacido y de repente hubo un cambio que lo dejó sin nada». En la actualidad, es el cuarto en la línea de sucesión al trono, por detrás de su hermana y de los hijos de esta, Estela y Óscar.

Pero quedar relegado en la sucesión a la corona sueca no parece haber afectado a este aristócrata que ha podido tomar sus propias decisiones sin la carga institucional. Así sucedió con su matrimonio con Sofía Hellqvist, quien difícilmente habría sido aceptada como futura reina debido a su pasado como stripper. Así, a pesar de que no pudo evitar las críticas que suscitó su romance, no dudó en luchar por su relación. «Nunca había sentido la magia del amor», afirmó sobre su nueva pareja.

Carlos Felipe y Sofía se conocieron gracias a unos amigos comunes y pronto su noviazgo se hizo público lo que colocó a la modelo, que había participado en un reality para encontrar el amor, en el centro de los objetivos durante meses. El 13 de junio de 2015, la pareja se casó en una romántica boda. Pronto llegó su primer hijo, Alejandro, duque de Södermanland, que nació el 19 de abril de 2016. Más tarde nacerían Gabriel, duque de Dalarna, y Julián, duque de Halland, en agosto de 2017 y en marzo de 2021, respectivamente, y el próximo febrero volverán a aumentar la familia.