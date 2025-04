Carla Barber habla de su ruptura y asegura que está soltera

Joaquina Dueñas Jueves, 16 de marzo 2023, 17:29 Comenta Compartir

Después de conocer la sorpresiva ruptura de Carla Barber con Joseph, su novio, prometido y padre de sus hijos, el que nació en mayo del año pasado, Bastian, y el que está en camino, Romeo, salían a la luz unas imágenes en la que aparecía acompañada por un apuesto hombre y rápidamente comenzaban los rumores de una posible nueva ilusión. Unas fotografías que, según ha denunciado la propia Carla, fueron tomadas en el interior de su propiedad, por lo que piensa tomar las medidas legales pertinentes. Así se lo contaba a la revista ¡Hola!, la misma que este miércoles recogía los motivos de su ruptura con su pareja.

La historia entre la ex Miss España y Joseph ha estado concentrada en dos trepidantes años y al terminar, no quiso pronunciarse al respecto. Fueron sus avezados seguidores quienes descubrieron, gracias a una publicación de Instagram, que solo estaba deshecho un lado de su cama, lo que revelaba que la modelo estaba durmiendo sola. Ahora ha explicado que «él no es como yo me esperaba». «En muchos aspectos de nuestra vida me ha vendido que es una persona que no es», ha dicho, al tiempo que ha añadido: «Sabe perfectamente los motivos por los que nuestra relación se terminó».

Carla ha confesado que «ha sido todo muy pasional, una relación muy intensa desde el primer momento, pero por mucho que yo le haya querido, llega un punto en el que no puede seguir adelante».

Desde el principio de su noviazgo la figura de Joseph fue todo un misterio. De hecho, cuando contó que estaba esperando su primer hijo, no quiso hablar del padre: «No muestro al papá de mi bebé porque es una persona ajena a las redes y a la vida pública. Le gusta mantener su vida privada de esa manera», argumentaba. Con el tiempo, trascendía que se trataba de un empresario francomonegasco afincado en Marbella propietario junto a su anterior mujer de un emporio de centros de estética en la Costa del Sol.

Y cuando parecía que a rey muerto, rey puesto, al aparecer acompañada de otro hombre, era ella misma la que desmentía que tuviera nueva pareja: «No tengo ninguna nueva ilusión, ni relación, repito, estoy soltera», ha subrayado. La revista Semana era quien ponía nombre al acompañante de la influencer: Carlos Rubí. Con él ha compartido unos días en Marbella donde se les ha podido ver montando en bicicleta por el paseo marítimo, comiendo juntos, y disfrutando en el hotel Puente Romano. Además de buenos momentos, también comparten campo profesional, ya que él se dedica a la medicina estética.

Embarazada de siete meses, actualmente está centrada en su trabajo al frente de su clínica estética que cuenta con diferentes sedes, en su hijo y en su embarazo. Después de unos días de gran actividad, en breve tiene pensado tomarse unos días de relax en la playa para reponer fuerzas.