Camila Cabello estrena tatuaje y pone a la venta su casa de Los Ángeles

Camila Cabello no es conocida por lucir grandes tatuajes, sin embargo, en 2019 se animó a hacerse el primero. Lo hizo acompañada por su pareja, Shawn Mendes, y se tatuó 'It's a mistery' en uno de sus dedos. Algo sencillo y discreto, igual que el nuevo dibujo elegido, una trenza circular en la nuca que ella misma ha publicado en sus redes sociales. «La palabra 'ecología' procede del griego 'oikos', que significa hogar», escribe Robin Wall Kimmerer en 'Trenzando la hierba dulce'. «Este libro sobre la sabiduría indígena cambió mi vida. Después de leerlo supe que nunca volvería a mirar a la tierra y a todos sus habitantes de la misma manera. Me enseñó sobre la reciprocidad, sobre el don y la sabiduría de la Madre Naturaleza y que, cuando curamos la Tierra, nos curamos a nosotros mismos», cuenta Camila.

No sabemos si será esa nueva forma de ver el mundo lo que le ha llevado a poner a la venta su casa de Los Ángeles. La artista pasa la mayor parte del tiempo con su pareja en Miami y ha decidido deshacerse de la vivienda que adquirió en 2019 por 3,4 millones de dólares. El precio, 4 millones. La casa posee cuatro habitaciones, cuatro cuartos de baño, piscina y estudio de grabación.