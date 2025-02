Bustamante declara su amor en un concierto

POR YANA. Lunes, 28 de octubre 2019, 08:46 Comenta Compartir

David Bustamante bebe los vientos por Yana Olina, bailarina y actual novia del cantante. En un concierto celebrado en Mallorca, el concursante de Operación Triunfo hizo una confesión que el público celebró con entusiasmo, sobre todo la homenajeada. «La mujer increíble que me hace cada día mejor, que la robé de esta isla que siente suya, aunque ella sea de otro país. Ella se llama Yana y es el amor de mis días. Gracias por demostrarme que el amor existe. Gracias. Esta canción va por ti, mi amor». Bustamante se ha sacudido los complejos. Si antes se mostraba esquivo a la hora de hablar de su compañera sentimental, ahora no tiene inconveniente en proclamar su pasión por Olina. Ya restablecido de su ruptura con Paula Echevarría, ha encontrado un equilibrio entre el trabajo y su vida personal. Niega que esté pasando un mal momento en lo económico, aunque se queja de la avidez de Hacienda, que mira con lupa su peculio. Disfruta con las cosas sencillas de la vida, hace la compra él mismo y, cómo no, ha descubierto la cocina.