Bruce Willis reaparece celebrando su 68 cumpleaños

El pasado domingo Bruce Willis cumplió 68 años y lo hizo rodeado de sus seres queridos, incluida su exmujer, Demi Moore, con quien guarda una estupenda relación. Ha sido precisamente la protagonista de 'Gosht' quien ha publicado un vídeo en el que toda la familia canta el cumpleaños feliz al actor mientras él bromea al soplar las velas.

Su esposa, Emma Heming, también ha publicado un emotivo mensaje en Intagram en el que reconoce el duro momento por el que está pasando después de que al actor le diagnosticaran demencia frontotemporal. «Empecé la mañana llorando, como podéis ver por mis ojos hinchados», dijo. «Siempre recibo mensajes donde la gente me dice 'Oh, eres tan fuerte. No sé cómo lo haces'. No me dan opción. Ojalá no lo fuera, pero también estoy criando a dos niñas en esto», recordó la modelo haciendo referencia a las dos hijas que tiene con el intérprete de 'La jungla de cristal', Mabel y Evelyn, de 10 y 8 años.

«A veces en nuestras vidas tenemos que ponernos nuestras mejores galas y ponernos a ello. Y eso es lo que estoy haciendo. Pero cada día tengo momentos de tristeza, momentos de dolor, y estoy sintiendo esa tristeza en el día de su cumpleaños», confesó.