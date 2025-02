Britney Spears vuelve a las andadas

Joaquina Dueñas Lunes, 6 de mayo 2024, 12:24 Comenta Compartir

Britney Spears ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica. Solo unos días después de zanjar definitivamente el conflicto judicial con su padre sobre su tutela, fue fotografiada semidesnuda a las puertas del hotel Chateau Marmont en Los Ángeles junto a Paul Richard Soliz, quien dicen, podría ser su nuevo novio. Las imágenes se han podido ver en el portal 'TMZ' que ha recogido el incidente, sucedido el pasado miércoles, en el que tuvieron que intervenir los servicios de emergencia. A parecer la princesa del pop había protagonizado una pelea con su nuevo acompañante y tuvo que ser desalojada del exclusivo establecimiento «fuera de control, llorando y con posibles cortes».

Un extremo que la artista ha desmentido rotundamente al tiempo que ha acusado a su madre de estar implicada en su difusión. «Solo para que la gente lo sepa, la noticia es falsa». Britney ha asegurado que solo se torció el tobillo y que «los paramédicos se presentaron ilegalmente en mi puerta. Nunca entraron en mi habitación, pero me sentí completamente acosada», ha escrito. «Sé que mi mamá estuvo involucrada. No he hablado con ella en seis meses y ella llamó justo después de que sucediera, antes de que salieran las noticias», ha añadido, acusándola de tenderle «una trampa».

Quien sí parece «desconsolado» al haber conocido este percance es el exmarido de la cantante, Sam Asghari, de quien se separó hace un año. Según ha recogido el 'US Weekly', la noticia ha sido «desgarradora» para él porque el bailarín «siempre tendrá una debilidad por Britney y siempre será protector con ella». «Sam es una ayuda y estuvo allí para ella en sus momentos más difíciles», ha dicho una fuente próxima a la expareja de la artista.

Temas

Britney Spears