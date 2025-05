Britney Spears: «Mis hijos son unos genios» La cantante lamenta no poder verlos y no poder «compartir fotos de mi amada familia»

Después de que los hijos de Britney Spears ofrecieran por primera vez una entrevista en la que hablaban sin paños calientes sobre la relación con su madre, la estrella del pop se ha manifestado en las redes sociales. Los jóvenes, Preston y Jayden, de 16 y 15 años respectivamente, consideran que las publicaciones de su madre como si «publicara cosas para llamar la atención. Ha sido así durante años y puede que nunca deje de hacerlo, pero espero que lo haga». Por su parte, ella lamenta no poder «compartir fotos de mi amada familia». «Es bastante triste que ya no les vea más, la última vez que publiqué algo sobre él se enfadó bastante», ha explicado sobre Jayden. A pesar de todo, sigue muy de cerca la evolución de sus hijos y no duda en afirmar que «son unos genios».

Sin embargo, tras años de tutela, no piensa cambiar sus hábitos: «Aunque en cierto modo me siento mal por cómo afecta a mis hijos, voy a seguir usando estas plataformas. Siento que sintáis que lo hago para llamar la atención, siento la manera en que os afecta», ha advertido la cantante.