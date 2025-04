'Brangelina' ya es historia: Angelina Jolie y Brad Pitt firman el divorcio tras varios años de litigios

Joaquina Dueñas Martes, 31 de diciembre 2024, 09:25 Comenta Compartir

Más de ocho años ha durado la batalla legal de Angelina Jolie y Brad Pitt hasta alcanzar un acuerdo de divorcio, casi una década en la que la que fuera una de las parejas más icónicas de Hollywood ha protagonizado numerosos enfrentamientos y en los que los hijos del exmatrimonio se han posicionado claramente de lado de la madre, llegando incluso a quitarse algunos de ellos el apellido del padre. Ha sido el abogado de la actriz, James Simon, el encargado de confirmar el acuerdo de divorcio a la revista 'People', si bien no ha dado detalles del mismo.

«Hace más de ocho años, Angelina pidió el divorcio al señor Pitt. Ella y sus hijos dejaron las propiedades que compartían con el señor Pitt y se han enfocado desde entonces en encontrar la paz y sanar como familia. Esta es solo una parte en un largo proceso que se inició hace ocho años. Angelina está exhausta, pero está aliviada de que esta parte ha terminado al fin», ha expresado el letrado. Ahora, un juez debe ratificar el acuerdo dando su visto bueno para que sea definitivo.

Angelina Jolie y Brad Pitt se conocieron en 2004, durante el rodaje de la película 'Sr. y Sra. Smith'. Entonces, él tenía una relación con Jennifer Aniston y ella se había separado de Billy Bob Thorton. Durante el rodaje, la química entre los dos actores fue evidente. «Había detalles, situaciones un poco inapropiadas, como que Brad no podía esperar para ir a trabajar todos los días», contó en su día la intérprete de 'Friends'. Nació entonces un romance que marcaría una época y que tuvo nombre propio: Brangelina.

Las primeras fotos de la pareja vieron la luz en abril de 2005, tres meses después de que Pitt y Aniston comunicaran su ruptura. Así, los Brangelina comenzaron a escribir su historia de amor. En diciembre de 2005, el actor anunció que sería el padre de los dos hijos adoptivos de Angelina, Maddox y Zahara. En mayo de 2006 tuvieron a su primera hija biológica, Shiloh Nouvel, y una años después adoptaron a Pax Thien. Poco después, en julio de 2008, llegaron al mundo los mellizos Knox León y Vivienne Marchlien.

Se convirtieron en una de las familias más idílicas. Guapos, exitosos, enamorados y solidarios, parecían indestructibles. Nada hacía presagiar el tormentoso final cuando celebraron su primera década de unión con una romántica boda en agosto de 2014, en el viñedo francés Château Miraval, que más tarde se convertiría en manzana de la discordia durante el divorcio.

Después de doce años juntos durante los que formaron una familia con seis hijos, en 2016 todo saltó por los aires y llegó una ruptura que dejó estupefacta a la opinión pública, aunque lo peor estaba por llegar ya que la expareja ha protagonizado una enrevesada separación que parecía no tener final con acusaciones de malos tratos y de consumo de alcohol y demandas cruzadas en la que los hijos, casi todos ya adultos, también han desempeñado un papel fundamental.

Ya en 2019, un juez dio por disuelta la unión entre Jolie y Pitt. A pesar de eso, los enfrentamientos sobre la custodia de los hijos y la propiedad del castillo francés escenario de su boda han llegado hasta hoy. El exmatrimonio decidió que el proceso fuera presidido por un juez privado para evitar que se filtraran sus asuntos, aunque no han podido evitar que con el paso de los años hayan trascendido algunos de sus más graves encontronazos.

De hecho, en octubre de 2022, 'The New York Times' dio a conocer la demanda que la actriz había interpuesto a su exmarido por el episodio de malos tratos que había desencadenado la separación. Según recogía el diario estadounidense, «Pitt agarró del cuello a uno de los niños y dio una bofetada a otro en el rostro». Además, «tomó a Jolie de la cabeza mientras la sacudía». Unas graves acusaciones sobre las que Pitt dijo que su exmujer estaba «revisando y reimaginando su descripción de un evento que sucedió hace seis años al agregar información completamente falsa cada vez que no obtiene lo que quiere».

También en 2022, el actor demandó a la madre de sus hijos por vender su parte del Château Miraval a pesar de que entre ellos existía un acuerdo de que ninguno vendería su parte sin el visto bueno del otro, según la versión del actor que ha perdido el favor de sus hijos durante el proceso. De hecho, la mayoría ha optado por llevar solo el apellido de su madre. El primero en hacerlo fue Maddox, seguido de Zahara y Vivienne. La última en sumarse fue Shiloh, en agosto de 2023.

Con la firma del acuerdo culmina una batalla legal con abogados que facturan entre 1.000 y 1.500 dólares por hora, que se ha convertido en uno de los litigios más caros de Hollywood. Dicen que la actual novia de Pitt, Inés de Ramón, habría tenido que ver en el final del enfrentamiento. «Inés quiere tener una vida en común, posiblemente con hijos en el futuro, sin el lastre que supone la Guerra de las Rosas, que ha durado ocho años», refleja 'Page Six'. «Ella ha dejado claro que su opinión es que la vida sería mucho más placentera con esto resuelto», añade.