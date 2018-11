Aún no lo han decidido, pero Boris Izaguirre y Rubén, su marido, no descartan convertirse en padres. El escritor ha confesado que a la pareja le gustaría y que han pensado en ello a menudo, pero que haber vivido los últimos cuatro años a caballo entre España y Estados Unidos no ayudaba a tomar una decisión como esa. Ahora, que parecen haber vuelto a España para quedarse una larga temporada, podría ser el momento de aumentar la familia.