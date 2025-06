La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez cambia de ubicación por motivos de seguridad

Joaquina Dueñas Jueves, 26 de junio 2025, 13:12 | Actualizado 14:49h. Comenta Compartir

Jeff Bezos y Lauren Sánchez están en plena celebración de sus nupcias. Tres días de eventos para los que se ha blindado Venecia, ciudad elegida por la pareja como escenario para su fastuosa boda, a la que llegaron el pasado miércoles en helicóptero. Esa misma tarde pudimos ver el primero de los 28 vestidos que lucirá la novia en estos días: un diseño vintage de Alexander McQueen con escote asimétrico de color azul marino con rayas al bies bordadas en pedrería, cuerpo entallado y falda evasé, valorado en unos 5.000 euros. Los novios salieron radiantes de una gran carpa instalada en el puerto, sin dejar entrever una pizca de preocupación por los cambios de última hora que han tenido que llevar a cabo por cuestiones de seguridad.

En este sentido, el fundador de Amazon y su prometida han tenido que trasladar in extremis la ubicación de la fiesta central de su enlace. La idea original era hacerla en el edificio histórico de la Scuola Grande della Misericordia el sábado por la noche. Sin embargo, finalmente tendrá lugar en el Arsenale, un antiguo astillero medieval transformado en un espacio de arte a las afueras de la ciudad, menos glamuroso, pero más aislado y más fácil de vigilar. Y es que la seguridad manda.

Los manifestantes que llevan días protestando por lo que consideran una «privatización» de la ciudad consideran «una enorme victoria» el cambio de ubicación. «¡Estamos muy orgullosos de esto!», ha declarado a la BBC Tommaso Cacciari, del grupo 'No Space for Bezos' (No hay espacio para Bezos). «Solo somos ciudadanos que empezamos a organizarnos y logramos expulsar de la ciudad a una de las personas más poderosas del mundo», ha añadido.

Sin embargo, parece que la razón definitiva para la modificación de los planes del magnate del comercio electrónico ha sido la situación geopolítica con el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán. El diario italiano Il Gazzettino recoge la versión de fuentes próximas a la organización del evento que ponen de relieve la proximidad de una base aérea estadounidense en Aviano, a unos 80 kilómetros de Venecia. Unas circunstancias que se entienden aún mejor si se tiene en cuenta que entre los 250 exclusivos invitados se cuentan Ivanka, hija del presidente Donald Trump, con su marido, Jared Kushner, y sus hijos, o, previsiblemente, la reina Rania de Jordania, de origen palestino, que ya acudió a la fiesta de compromiso de la pareja.

Algunos de los invitados a la boda ya están en Venecia, como Kim Kardashian (arriba), su hermana Khloe (abajo derecha) y Oprah Winfrey. AFP

Todas las cifras de este evento son desorbitadas. Con un presupuesto que podría oscilar entre los 10 y los 15 millones de dólares —aunque hay quien lo cifra en 50 millones—, los fastos contarán con las actuaciones de Elton John y Lady Gaga, según ha publicado Hello!. Se espera que unos 90 jets privados aterricen en el aeropuerto Marco Polo de la ciudad italiana, que está cerrada al público hasta el 29 de junio y en la que los contrayentes han reservado cinco hoteles de lujo y más de medio centenar de taxis acuáticos y góndolas para sus invitados. Los vestidos de la novia se cuentan por decenas, diseñados por primeras espadas de la moda internacional como Oscar de la Renta, Valentino o Dolce & Gabbana. Incluso ha sonado el nombre de Anna Wintour como asesora de estilo.

Todo parece poco para la boda de uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo, que cuenta entre sus amigos con Victoria Beckham, Oprah Winfrey, Eva Longoria, Mick Jagger, Kim Kardashian, Kris Jenner, Diane von Furstenberg, Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson u Orlando Bloom, aunque la presencia de este último en el enlace está en el aire después de que saltara la noticia de su ruptura con Katy Perry.

Eso sí, la pareja ha pedido a sus invitados que no les hagan regalos, un deseo que transmitían en la propia invitación: «¡Nos emociona que nos acompañes! Te pedimos desde el principio: por favor, nada de regalos. En su lugar, haremos contribuciones en tu honor y como muestra de gratitud por haber viajado a celebrar con nosotros en Venecia». Los novios donarán 3 millones de euros para ayudar a salvar Venecia y han pedido a sus invitados que realicen aportaciones a la UNESCO, al consorcio Corila para restaurar el hábitat de la laguna y a la Universidad Internacional de Venecia. ¿Solidaridad genuina o greenwashing?