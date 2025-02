Bertín Osborne se replantea su futuro en televisión

Joaquina Dueñas Lunes, 5 de febrero 2024, 11:56 | Actualizado 13:35h. Comenta Compartir

Después de cambiar la fecha hasta en dos ocasiones, Bertín Osborne pudo, finalmente, subirse al escenario de Alicante el domingo, 4 de febrero, para regocijo de sus admiradores. El artista, que no pasa por su mejor momento, compartió con su público algunas reflexiones sobre su situación actual y les sorprendió al plantear la posibilidad de dejar la televisión. «Me divierte esto más que la televisión», dijo. «Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás, igual me quito de en medio, porque estoy hasta los huevos», aseguró. «Ya me queda menos», vaticinó.

Y es que, sobre las tablas es donde Bertín parece encontrar la felicidad en estas semanas convulsas que está viviendo en medio del revuelo mediático tras el nacimiento de su hijo. «Para mí es muy bonito volver porque de verdad, de verdad que os tengo que decir que lo he pasado muy mal», afirmó en referencia a los efectos que el covid que ha padecido. «Volver aquí otra vez ha sido muy muy especial», reconoció, ante un público alicantino más entregado que nunca.