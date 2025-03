Bertín Osborne asume su responsabilidad con el hijo de Gabriela Guillén

Gloria Salgado Madrid Miércoles, 12 de junio 2024, 13:21 | Actualizado 14:37h. Comenta Compartir

Bertín Osborne, tras meses negando la paternidad del hijo de Gabriela Guillén y asegurando que no iba a encargarse del bebé, ha cambiado de opinión. El cantante, que sigue sin referirse al pequeño como su hijo, ha emitido un comunicado junto con la madre del pequeño en el que ha hecho pública su decisión.

«Bertín Osborne ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace cinco meses, normalizando de esta manera la relación con la empresaria que fue en su momento pareja del cantante y mostrando la máxima responsabilidad con este menor. De esta manera, ha considerado imprescindible poner fin a una situación que no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé».

«Me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo», ha asegurado en el escrito. «Bertín Osborne y Gabriela Guillén quieren además pedir respeto a los medios de comunicación para poder proteger y preservar la imagen y la identidad del menor», han finalizado ambos el comunicado.

La decisión de Bertín podría haber comenzado a fraguarse tras los problemas de salud con los que ha estado lidiando en los últimos meses. Ya lo comentó a finales de abril su amigo José Luis López, 'el Turronero': «Me dijo que cuando te falla la salud, te das cuenta de muchas cosas. Ves la vida de una forma completamente diferente», contó sobre el cantante. «Esto quiere decir que este Bertín de ahora está mucho más pausado, mucho más tranquilo y, aparentemente, va a llevar la situación del tema de paternidad de forma distinta», dijo el empresario, que hizo que el cantante pudiese ver la cara del bebé gracias a unas fotografías.

En esa misma línea se pronunció Osborne poco después: «Hay cosas muy personales que todavía no están solucionadas y se van a solucionar pronto. Son cosas personales de las que no quiero hablar. En el momento en el que estén solucionadas, lo diré. No voy a guardarme nada, pero cuando lo sepa». Y así ha sido, aunque no ha desvelado si se ha realizado ya las pruebas de paternidad, que estaban previstas paa la próxima semana.

