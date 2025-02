Bertín Osborne niega una relación con una concursante de 'Operación Triunfo'

G. S. Sábado, 15 de julio 2023, 14:48 | Actualizado 15:47h. Comenta Compartir

Bertín Osborne está en el ojo del huracán después de que hace tan solo unos días una revista desvelase que el artista se volverá a convertir en padre en unos seis meses. Una bomba ante a la que ahora están saliendo nuevas informaciones. Según el programa 'Socialité', el cantante habría tenido una relación a la par con Gabriela, la futura mamá, y una participante de 'Operación Triunfo'.

La supuesta relación la mantuvo con Encarna Navarro, concursante de 'Operación Triunfo' en 2016. Una mujer a la que ha apoyado artísticamente y con la que ha compartido escenario en varias ocasiones. Sin embargo, Bertín respondió contundente a la información: «Es mentira, yo no he estado con nadie más».

«No ha sido una más. He tenido una relación de muchos meses con ella. Una relación estupenda y estable, porque ella es estupenda y fantástica», dijo este viernes Osborne sobre la futura madre de su hijo, a la que defendió de los comentarios que la tachan de haberle querido cazar. «Las consecuencias de la relación, que no las habíamos previsto, ya las conocéis», apuntó en un vídeo grabado por él mismo.

Asegura que no ha querido calificarla como novia en su momento porque es una palabra que le provoca «sarpullido» y quería evitar precisamente «este circo». Aunque tirando de hemeroteca se puede ver al cantante, el pasado mes de abril, asegurando, al ser preguntado por Gabriela, que era «una amiga más» de todas las que tenía.

La noticia del embarazo podría haber distanciado a los futuros padres, que ya no mantenían una relación sentimental, como ambos han confirmado. Parece ser que las propias hijas del cantante, que intentó que la noticia no viese la luz, se habrían enterado por la prensa y no por su padre, pese a que públicamente ya han cerrado filas en torno a él.

