El año de Bertín Osborne: divorcios, proyectos y un nieto

joaquina Dueñas Madrid Lunes, 27 de diciembre 2021, 00:09 Comenta Compartir

Después de 14 años de matrimonio, estrenábamos 2021 con la noticia de que Bertín Osborne y Fabiola Martínez se separaban. Nada había hecho presagiar este divorcio pero ahora, a punto de estrenar el nuevo año, el cantante ha abierto las puertas de su casa y de su vida para hacer un repaso íntimo de su andadura personal y profesional en un especial de 'Tu casa es la mía' con el título 'Su casa es la suya', conducido en este caso por Toñi Moreno. Gracias a este programa hemos podido saber que los últimos meses de convivencia entre Bertín y Fabiola habían sido muy difíciles. La venezolana confiesa que se había convertido en otra persona y que no se reconocía a sí misma.

Tras tomar su propio camino, Fabiola se mudó a un lugar más céntrico de Madrid y comenzó a estudiar en la Escuela Europea de Negocios de Barcelona en modalidad online, comenzando así a organizar su nueva vida. Sin embargo, la pareja ha sabido anteponer el interés de los dos hijos que tienen en común, Quique y Carlos, por encima de sus motivaciones particulares, y tiene una relación respetuosa y cordial. Los dos lo han dicho siempre que han tenido oportunidad y pudo comprobarse en el programa, emitido en la noche del día de Navidad, donde participaron en una comida junto a la sus hijos y a las tres hijas mayores de Bertín.

El suyo no ha sido el único divorcio de la familia este año. En verano, su hija Eugenia anunciaba que ponía fin a su matrimonio con el empresario Juan Melgarejo, también después de casi 14 años juntos y tres hijos en común. Una separación de mutuo acuerdo sin ninguna razón concreta más allá del desgaste que puede producirse en las relaciones después de más de una década de convivencia.

Dos sinsabores que, sin embargo, no empañaron en modo alguno la gran celebración familiar de la boda de Claudia, la hija pequeña de Bertín. El orgulloso padre llegaba con ella del brazo a la Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera, tierra natal de su madre, Sandra Domecq (fallecida en 2004), el pasado 2 de octubre para darle el 'sí, quiero' a José Entrecanales. Él es el primogénito de los cuatro hijos de José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona. Apenas dos meses después, el pasado 10 de diciembre, trascendía que el reciente matrimonio está esperando su primer hijo. Un embarazo sobre el que la pequeña del clan ha confesado en sus redes sociales que «está siendo durillo» porque está pasando un primer trimestre complicado.

Y es que, al final, la vida ha ido dando este año a Bertín una de cal y otra de arena. Lo que no sabemos es en cuál de estas categorías encaja la supuesta relación del cantante con Chabeli Navarro desvelada por la revista 'Semana' y desmentida tibiamente por el intérprete de rancheras. Lo cierto es que, por sus declaraciones a diferentes colaboradores de televisión, no terminó de quedar claro si era su amiga, la amiga de una de sus hijas o algo más. En cualquier caso, lo que sí dejó negro sobre blanco en una entrevista en exclusiva a la revista '¡Hola!' es que no tiene interés en volver a enamorarse, ni siquiera en ir de flor en flor como en etapas anteriores.

En lo profesional, además de seguir con los programas de televisión en Telecinco y en Canal Sur, ha cumplido cuatro décadas en el mundo de la música publicando su trabajo 'Cuarenta años son pocos'. Un álbum de estudio con diez temas con el que está en plena promoción y toda una declaración de intenciones sobre su deseo de seguir en los escenarios.

Temas

Bertín Osborne