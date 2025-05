Bertín Osborne: «He decidido que no voy a ser padre»

Joaquina Dueñas Miércoles, 3 de enero 2024, 09:37 | Actualizado 15:59h. Comenta Compartir

Este martes se conocía que Gabriela Guillén había dado a luz a su primer hijo, el séptimo para Bertín Osborne, el pasado 31 de diciembre, misma fecha en que salía de cuentas. Tres días después ha visto la luz una exclusiva del cantante en la revista ¡Hola! en la que deja claro que no piensa «ejercer» de padre del bebé. Una decisión que, según sus palabras, dejó clara a la madre del pequeño, con quien mantuvo una relación «de poco tiempo».

«Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre», afirma el presentador, que aclara cómo vivió la relación con Gabriela. «Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo», recuerda. Fue entonces cuando Bertín le planteó «dos opciones» en las que le aseguró que «estaría ayudando en cualquiera de las dos». Sin embargo, afirma que desde el principio tenía claro que «no me toca ser padre otra vez. No voy a ser padre».

Sobre la decisión última de la empresaria de seguir adelante con su maternidad, lo deja claro: «Es su responsabilidad». «Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte», apunta. Es más, en la entrevista solo tiene buenas palabras para su ex, de la que asegura que «ha rechazado cualquier ayuda» por su parte, por lo que lamenta que haya quien la tache de «interesada». «Gabriela es una chavala estupenda, es buenísima gente. Muy atractiva, muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella», insiste.

Eso sí, antes de nada quiere aclarar la filiación del recién nacido. «Evidentemente nos tendremos que hacer alguna prueba», sostiene, aunque puntualiza que «no es una cuestión de desconfianza» sino porque cree que es «de justicia para todo mi entorno». En este sentido, sostiene que, si se confirma su paternidad, se hará cargo de lo que corresponda. «Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo. Eso es todo. No hay más que contar».

Bertín recuerda que tiene mucha familia, hijos y nietos a los que siente que debe, de algún modo, «ratificar» que el bebé que acaba de tener Gabriela Guillén es, efectivamente, suyo. De otro modo, sería «una irresponsabilidad», apostilla.

En todo caso, la reciente mamá, que no se ha pronunciado por el momento, ya transmitió que no tiene pensado que su hijo lleve el apellido de Bertín, y también ha puesto una condición para llevar a cabo la prueba de paternidad: que se realice en el Instituto Toxicológico para garantizar la imparcialidad.

Las lágrimas de Fabiola Martínez

Desde que el pasado verano se conociese la noticia del embarazo de Gabriela, los ojos se pusieron también en las hijas mayores de Bertín: Alejandra, Eugenia y Claudia. Tras el nacimiento del pequeño los reporteros también han querido conocer su opinión ante el feliz acontecimiento. Mientras Alejandra daba la callada por respuesta, Eugenia sí felicitaba a la reciente mamá: «Espero que haya salido todo muy bien y le doy la enhorabuena».

Precisamente Eugenia ha tenido estas navidades un encuentro con la exmujer de su padre, Fabiola Martínez, del que ha dado cuenta en exclusiva la revista Semana. En las fotografías se puede observar a la venezolana con aire nostálgico con la segunda hija de Bertín, llegando incluso a romper a llorar en algún momento, lo que muestra que el 2023 no ha sido su mejor año.

A pesar de que la modelo siempre proyecta una imagen de fuerza y procura mostrar su mejor sonrisa, todos los acontecimientos en los que se ha visto envuelta a razón de las polémicas que rodean a su exmarido, con quien tiene dos hijos, parecen haber hecho mella en ella.