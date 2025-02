Bertín Osborne ya conoce la cara del bebé de Gabriela Guillén

Joaquina Dueñas Lunes, 29 de abril 2024, 11:29 Comenta Compartir

Después de meses complicados, parece que Bertín Osborne está recuperando su salud y su habitual ánimo. Recientemente lo vimos hablando amigablemente con la prensa al término de un concierto, una actitud más relajada que también habría cambiado en lo que se refiere al hijo de Gabriela Guillén. A la espera de la confirmación de su paternidad, el cantante ya ha podido ver la cara del bebé gracias a las fotografías de su íntimo amigo José Luis López, 'el Turronero'. Así lo ha confirmado este fin de semana Pipi Estrada en el programa 'Fiesta'.

«Me impactó porque es una realidad muy clara. Me dijo que cuando te falla la salud, te das cuenta de muchas cosas. Ves la vida de una forma completamente diferente», ha contado el periodista. «Esto quiere decir que este Bertín de ahora está mucho más pausado, mucho más tranquilo y, aparentemente, va a llevar la situación del tema de paternidad de forma distinta», ha dicho. «Cuando todo se solucione, se verá más claro. Él está en ese proceso de solucionar la situación. Él lo que quiere es confirmar que es el padre de ese hijo», ha precisado.

En esa misma línea se pronunció el cantante hace unos días: «Hay cosas muy personales que todavía no están solucionadas y se van a solucionar pronto. Son cosas personales de las que no quiero hablar. En el momento en el que estén solucionadas, lo diré. No voy a guardarme nada, pero cuando lo sepa».

