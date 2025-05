Las Berrocal estrenan docureality al más puro estilo Kardashian

Joaquina Dueñas Miércoles, 7 de mayo 2025, 14:27 Comenta Compartir

Vicky Martín Berrocal; Alba, su hija; Victoria, su madre; y Rocío, su hermana, estrenan docureality al más puro estilo de las Kardashian y, aunque no buscan que se las compare, si tienen que hacerlo, eligen a la familia de empresarias estadounidenses. «Tú puedes ver que es una familia de mujeres y, claro, qué mayor referencia que las Kardashian. Las comparaciones no me gustan, pero si nos comparan, por supuesto, que sea con las Kardashian», dice Vicky en una entrevista exclusiva concedida a la revista ¡Hola!

'Las Berrocal' se estrena el próximo 20 de mayo en Movistar+: cuatro capítulos de 50 minutos en los que se puede descubrir la arrolladora personalidad de cada una de sus protagonistas y sus secretos de familia. En el primer capítulo abordan directamente las dos familias del patriarca, el empresario José Luis Berrocal: una en Madrid, junto a Marisa y sus dos hijos, Marisa y José Luis, y otra en Huelva, con Victoria y sus dos hijas, Vicky y Rocío. «Cuando lo descubrí, quise seguir», confiesa Victoria. «Estaba locamente enamorada y hubiese sido más sufrimiento dejarlo», reconoce.

Y es que el amor es uno de los temas centrales del docureality. De las cuatro mujeres, solo la más joven, Alba, tiene pareja en la actualidad. «Es el aire fresco que necesitaba. Me da mucha paz y calma. No tengo asma, pero es como si la tuviese y él fuera el Ventolín. Imagínate que corres una maratón y llegas al final necesitando agua, aire, comida, un abrazo… Él es todo eso», dice sobre su novio, el músico Marcos Terrones. Tan feliz está que incluso su madre, sin pareja desde hace un año, asegura: «Me gustaría tener pareja si me va a dar lo que tiene Alba: un amor sano y tranquilo». De otro modo, prefiere seguir disfrutando de su vida centrada en su familia y en sus proyectos profesionales.

Temas

Kim Kardashian