Bella Thorne, de chica Disney al cine porno Bella Thorne. DIRECTORA. Viernes, 16 agosto 2019, 10:53

La actriz y cantante Bella Thorne, de 21 años, que se dio a conocer en el cine como chica Disney, ha dirigido su primera película porno. La cinta, titulada 'Her and Him' y encargada por el portal Pornhub, «es una historia a lo Romeo y Julieta, pero con dos amantes luchando entre dominar o someterse», y está protagonizada por los actores Small Hands y Abella Danger. «Quería hacer algo bello y etéreo», asegura Thorne.