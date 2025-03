Belén Rodríguez recurre a la justicia tras sus problemas con Terelu Campos y Carmen Borrego

Joaquina Dueñas Lunes, 22 de mayo 2023, 14:49 Comenta Compartir

Belén Rodríguez ha sido durante años una más en el clan Campos. Era una habitual en las comidas familiares en casa de María Teresa Campos y, de hecho, Carmen Borrego y la colaboradora de televisión se trataban como hermanas. Pero todo saltó por los aires hace unos meses, cuando se puso en duda la férrea discreción de la madrileña sobre los asuntos de sus amigas famosas, siendo señalada como la persona que llevaba tiempo filtrando información sobre ellas. Esto, sumado a su pelea con Kiko Hernández por un préstamo económico, precipitó su salida de 'Sálvame' y desde entonces no ha querido dar su versión de los hechos. Ahora, ha revelado que no habla porque está «en un proceso judicial».

Ha sido en el programa 'Fiesta', donde colabora los fines de semana, el lugar en el que al ser preguntada por María Teresa Campos ha explicado que «a María Teresa la quiero muchísimo, la echo mucho de menos y tengo muchas ganas de verla, pero la relación que tienen las hijas entre ellas es un tema del que no voy a opinar porque no puedo. Para hablar de estas cuestiones tendría que pasar por otras y legalmente no puedo hacerlo».

Una explicación que sorprendía a sus compañeros y especialmente a Alejandra Rubio, hija de Terelu, presente en el plató, que inquiría a la colaboradora al respecto. «¿Legalmente por qué?», le decía la joven. «Considero que conmigo se han vulnerado todos los derechos que tiene un ser humano y he recurrido a la justicia. Llevo seis meses callada y así voy a seguir hasta que la justicia considere que tengo que hablar», aclaraba.

Sin embargo, Belén precisaba que «no he dicho que haya puesto una demanda», después de que Alejandra Rubio le reprochara que hubiese recurrido a la justicia. «Primero voy a hablar en un juzgado y si la justicia lo considera oportuno, explicaré las cosas. Estoy en un proceso judicial en el que se recogen todos estos temas», puntualizaba.

En todo caso, no dudó en afirmar que además de echar mucho de menos a la comunicadora, tiene por ella máximo respeto. «Solo hablo de mis sentimientos. La echo mucho de menos, no voy a hablar de ella porque la quiero demasiado para hablar del momento en el que está». Es más, aseguró que está informada de su estado de salud.

La que fuera reina de las mañanas de la televisión está en un momento delicado de salud y desde su entorno han decidido guardar silencio al respecto para proteger su imagen. «Hay como una especie de pacto interno en el que hemos acordado no contar nada de mi abuela y mi madre lo intenta cumplir siempre», afirmó Alejandra, al tiempo que apuntó que «mi tía Carmen, por el momento en el que está, a veces no lo cumple». Un incumplimiento que ha sido la razón de las últimas fricciones entre las hermanas, aunque parece que ambas han reconducido la relación.

Temas

María Teresa Campos Luque