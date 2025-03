Bárbara Rey sobre Ángel Cristo: «Me violaba, escupiéndome a la cara y llamándome puta»

Joaquina Dueñas Jueves, 27 de abril 2023, 16:24 Comenta Compartir

No era la primera vez que escuchábamos que Barbara Rey había sufrido malos tratos a manos de Ángel Cristo, pero sí la primera en la que relataba algunos episodios extremadamente crueles, como las violaciones incluso después de su separación y el azote psicológico que vivió durante años. «Yo vivía sola, pero él venía cuando le daba la gana. Y me insultaba y le pegaba una patada a la puerta de mi dormitorio… y me violaba, escupiéndome a la cara y llamándome puta», ha contado en el capítulo más duro de su serie documental.

La primera bofetada llegó cuando Bárbara se encontró en el aeropuerto con Paquirri, con quien había tenido un escarceo años antes de casarse con el domador. Al llegar a casa, se lo contó con naturalidad y la respuesta fue un golpe que sería el primero de muchos. «Fue la primera vez que me dio una bofetada y me tiró al suelo. Me dijo que iba a Madrid a verme con mi amante. Yo no sabía que estaba pasando», ha recordado Bárbara.

Un testimonio que ratifican los amigos que compartieron con ella aquellos años como Chelo García Cortés o José Manuel Parada. «La noche que yo me quedé embarazada de mi primer hijo casi me mata. Empezó a gritarme e insultarme…estuve apartada toda la noche de él», ha recordado. «Al día siguiente quiso estar conmigo y como para decirle que no… Pasé toda esa etapa con mucha tensión porque no paraba de preguntar por el pasado», ha dicho.

Con el embarazo de Sofía, su segunda hija, mismo patrón, tanto que en los primeros meses perdió hasta seis kilos. A los golpes e insultos se sumaron las humillaciones. «Él se marchó a Argelia y cogió un avión a primer ahora de la mañana. Llegó por la tarde con su amante, cogió a la niña, la levantó y dijo que no había visto una niña tan fea en su vida», ha contado sobre el día que nació a su hija.

Unos terribles episodios que terminó perdonando hasta el punto de estar a su lado durante los últimos días del domador.

