Balmoral recibe al fin a su rey

La Familia Real británica, la más fotografiada del mundo, ha conseguido este verano un hito: no ha trascendido instantánea alguna de sus miembros de cabecera disfrutando de las vacaciones. Ningún documento gráfico de los reyes Carlos y Camila; tan solo un vídeo del príncipe Guillermo, junto a Carlota, dando ánimos a su selección femenina de fútbol antes de la final del Mundial de Sídney que España se trajo para casa, es toda señal de vida de los Windsor en estos meses.

Pero se sabe que todos gozan de buena salud y que están disfrutando del veraneo en el que estrenan estatus. Y no solo eso, también que es más que probable que en unos días los reyes Carlos y Camila, arropados por los príncipes de Gales y sus tres retoños, así como los duques de Edimburgo y sus hijos, y la princesa Ana y el príncipe Andrés, este último con las princesas Beatriz y Eugenia, regalen un posado en Balmoral. Sí, en el castillo emblema de las vacaciones de la Familia Real británica, ubicado en tierras escocesas, donde el pasado 8 de septiembre falleció la que parecía la reina eterna, Isabel II.

Porque si por algo se caracteriza la monarquía británica es por mantenerse fiel a las tradiciones. Y, aunque este año han introducido algunos cambios, los Windsor se vuelven a unir para despedir el verano en el castillo en el que el difunto príncipe Felipe disfrutaba haciendo barbacoas, en el que una jovencísima Diana Spencer fue presentada a la Reina, en el que Isabel II ha recibido a primeros ministros, en el que unos y otros se han sentido y se sienten a gusto, alejados de la presión de la corte en Londres.

El rey Carlos se instaló, junto a la reina Camila, en Balmoral este miércoles y allí permanecerá hasta octubre. Al día siguiente lo hicieron los príncipes de Gales y sus hijos, y también las hijas de los duques de York. Y se espera que en los sucesivos lo haga el resto de la familia. También que el Rey reciba en audiencia al primer ministro británico, Rishi Sunak. El nuevo portador de la corona llevaba, de hecho, ya un par de semanas por la zona, muy cerca de allí. Tras pasar la primera semana de agosto en el castillo de Mey, en la costa norte de Escocia, en la casa que en su día perteneció a la reina madre, Carlos y Camila se desplazaron hasta Birkhall, su casa dentro del inmenso complejo de Balmoral, que dejaron esta semana para alojarse en el emblemático castillo que fue adquirido a mediados del siglo XIX por el marido de la reina Victoria, el príncipe Alberto.

Hacer caja

El motivo de por qué no se hospedó con anterioridad en Balmoral es puramente económico. Es bien sabido que el rey Carlos mira mucho la libra y el castillo de Balmoral, y más en el año del adiós a la reina Isabel, es una de las propiedades de la Familia Real más visitadas. Y también costosas de mantener: se calcula que cuesta unos tres millones de libras al año. De ahí que este año, por vez primera, se han permitido las visitas -previo paso por caja- del imponente edificio y sus alrededores hasta la semana pasada. Más tiempo de puertas abiertas, mayores ingresos.

El rey Carlos aprovechará a su vez la estancia de su familia en Balmoral para poner deberes para el nuevo curso. Pasado el duelo por el fallecimiento de la matriarca y también los fastos de la coronación, el nuevo monarca cree que es el momento de potenciar la imagen internacional de los príncipes Guillermo y Catalina. También la de los duques de Edimburgo, Eduardo y Sofía, en actos a los que no puedan llegar Carlos y Camila. Los seis forman el núcleo duro. Pero, sin duda, en quienes está puesto el foco es en los príncipes de Gales, y también en Jorge, Carlota y Luis. Carlos III sabe que representan el futuro, no muy lejano, de la monarquía, que por ley de vida su reinado no será muy extenso. De ahí que el papel determinante que se les ha dado desde el inicio a Guillermo y Catalina, que estos días han retomando la actividad tras semanas de vacaciones con destino desconocido. Eso sí, se intuye que aprovecharon su nuevo estatus como duques de Cornualles, aparejado al de príncipes de Gales, para reencontrarse con las islas Sorlingas, un paraíso de apenas 2.000 habitantes a unos 45 kilómetros del extremo suroeste de la isla de Gran Bretaña, de las que Guillermo es hoy dueño y señor. Allí, aparte de disfrutar de su microclima, sus visitantes gozan de una privacidad que para Guillermo y Catalina es una prioridad.

