«Estoy más arruinado que cuando era joven» Seductor. «En el tema de las mujeres no tengo mucho que ver con Alain Delon». :: jesús signes «Reconozco que me presenté a senador con muy pocas ganas de que me votaran» Fernando Colomo Director de cine ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 26 mayo 2019, 10:05

A Colomo los ojos todavía le sonríen tras sus eternas gafas de pasta. Ha rodado un corto publicitario titulado 'Romeo y Julio' y en menos de dos semanas estrena el largometraje 'Antes de la quema'. «Por mí, enlazaría una película con otra. Es como si tú tienes un tren eléctrico y vienen todos tus amigos a montarlo», dice cual niño entusiasta, a sus 73 años.

- ¿Qué hace un 'rojo' como usted rodando un corto para Uber?

- Yo he hecho anuncios hasta para 'La Razón', je, je... La publicidad no entiende de ideología, porque si no al final no trabajas. Y esta me pareció una propuesta bonita.

- Es la historia de una pareja gay que se quiere casar pero...

- Sus familias se oponen. Y no por homofobia sino porque unos son del Betis y otros del Sevilla. Eso sí que es comparable a Capuletos y Montescos.

- ¿Es usted es muy de algún equipo?

- Yo era muy del Madrid pero últimamente lo soy mucho menos, porque está fatal.

- ¿Abandona el barco en plena marejada?

- Los del Madrid somos así, como hemos estado acostumbrados a ganarlo todo, tenemos muy poco aguante. Yo sé que a mí me pega más ser del Atlético, pero fui un niño de la posguerra que creció con el Madrid de las cinco ligas seguidas. Veía a ese equipo que iba de blanco, como el Llanero Solitario, y me parecía iluminado por los dioses.

- ¿Estamos condenados a dividirnos en dos bandos?

- Siempre ha existido esa dualidad. Es algo muy español. Son ganas de discutir, de pelearnos. Ya lo decía Machado: «una de las dos Españas ha de helarte el corazón». Esto se suavizó con la Transición, pero existía de un modo larvado.

- Usted, que se ha presentado a senador por Los Verdes, ¿es más de coche o de bici?

- De bici eléctrica pero ahora mismo tengo rotos los dos meniscos y lo tengo complicado.

- ¿Y después de trabajar para Uber osará coger un taxi?

- Están enfrentadísimos, es cierto. Pero yo soy más de taxi, para qué le voy a engañar.

- A Marta Sánchez le han tirado huevos. ¿Estamos enfermos de intolerancia?

- Me parece una barbaridad. No creo que seamos el mejor ejemplo de tolerancia.

- ¿Abascal sentado en la bancada socialista qué le sugiere?

- Que ha caído en el 'wishful thinking', se ha dejado llevar por el deseo más que por la realidad.

- ¿Estamos volviendo a las 'Pomporrutas imperiales'?

- No, yo creo que todo esto es normal. Lo que era muy raro es que toda la derecha estuviera agrupada en un solo partido, que era el PP. Ahora se ha divido en tres, como le pasa a la izquierda.

- No parece asustado.

- No estoy asustado. Es verdad que estéticamente es un poco duro, pero ya digo que esto siempre ha existido.

- Ha conseguido no salir elegido senador. Enhorabuena.

- Ja, ja, ja... Es verdad, me presenté con muy pocas ganas de que me votaran. Lo hice por dar visibilidad a 'Recortes Cero-Grupo Verde' y porque había muy pocas probabilidades de que saliera. Si llega a haberlas me lo habría pensado.

- Dicen que uno con los años se aburguesa, se derechiza...

- Yo es que con los años estoy más arruinado que cuando era joven. No tengo ningún motivo para defender al capitalismo.

- Su grupo propone sueldos que no bajen de mil euros ni superen los 10.000. ¿Y si da un pelotazo con una película?

-Me imagino que haríamos alguna excepción, je, je... Ha habido grandes pelotazos en mi sector, pero el cine es un deporte de alto riesgo, siempre estamos en la cuerda floja.

- «En el franquismo había más medidas de protección del cine español que ahora», ha dicho. ¿No le han llamado facha?

-No, no. Es que lo constato. Es un hecho. Hay quien piensa que el cine español se ha empezado a subvencionar ahora y que se subvenciona a los rojos, etc. Pero no es cierto. Los españoles además siempre nos hemos vendido muy mal, por una especie de complejo de inferioridad que tenemos, yo el primero.

- ¿Usted, como Alain Delon, sin las mujeres no es nadie?

- En el tema de las mujeres no tengo mucho que ver con Alain Delon porque él es un 'poquito' más guapo.

- ¿Qué ha aprendido del mundo de la chirigota?

- La filosofía de la gente de Cádiz, que se resume en disfrutar de la vida, tomarse las cosas con tranquilidad y meter mucho humor en todo.

- ¿Y usted, que ya ha cruzado la barrera de los 70, ha entrado en esa dimensión?

- Desgraciadamente, sí. Y digo desgraciadamente porque la mente está mejor que cuando tenía 40, pero el cuerpo ya no responde como antes.