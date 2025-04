Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana se enfrentan a pena de prisión por alzamiento de bienes

Joaquina Dueñas Martes, 12 de septiembre 2023, 13:39 Comenta Compartir

En su mejor momento deportivo, Arantxa Sánchez Vicario trasladó su residencia a Andorra para no tributar a la Hacienda española. En 1988 la Agencia Tributaria multó a la deportista con medio millón de euros al considerar que no residía en el país vecino, una multa cuyo impago ha terminado convirtiéndose en una deuda de 5,2 millones que han llevado al Banco de Luxemburgo, avalista de la misma, a pedir pena de prisión para ella y para su exmarido, Josep Santacana, por alzamiento de bienes en un juicio que ha empezado este martes en el juzgado penal número 25 de Barcelona.

A su llegada a las dependencias judiciales, Arantxa ha optado por guardar silencio. Ya en el interior, la deportista ha reconocido que en su día sí tenía dinero para abonar la deuda pero que no lo hizo por consejo de su entonces marido, que, según su versión, le recomendó no pagar. Mientras, Santacana se ha mostrado «tranquilo». «Afronto el juicio bien y con tranquilidad», ha expresado al tiempo que ha sostenido que no se arrepiente de nada y que no se benefició económicamente de su exmujer. Su declaración está prevista para el próximo viernes.

