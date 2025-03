Antonio Resines ingresado en cuidados intensivos por coronavirus

joaquina dueñas Jueves, 23 de diciembre 2021, 10:44 | Actualizado 13:20h. Comenta Compartir

Antonio Resines ha sido ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) contagiado por covid-19. El actor se había inoculado la pauta completa y la dosis de refuerzo, según informa el diario ABC. A sus 67 años, se encuentra estable y no ha necesitado intubación aunque sí requiere de apoyo con oxígeno y de un seguimiento estrecho para observar la evolución de la enfermedad.

Recientemente hemos podido ver al carismático intérprete en los Premios Forqué y en el programa de televisión 'El Hormiguero' donde se mostraba sonriente y bromeando como es habitual en él. Precisamente, este lunes, Pablo Motos decía en su programa que esa misma mañana «en el equipo del Hormiguero, después de meses sin dar un positivo, han caído ocho». «Básicamente, esta ola va a ser la peor de todas en cuanto a contagios y nos va alcanzar a casi todos. Desde mediados de semana la gente de mi entorno está cayendo como ratas, se están parando rodajes de películas, las televisiones están en cuadro, tengo un montón de amigos famosos que lo han pillado», enumeraba.

«Lo que os quiero decir es que esto es una emergencia hoy y la semana que viene no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. No esperéis a que lleguen las prohibiciones si es que las hay y protegeos. Y si os protegéis, protegeos más. Y si lo pillas díselo a todo el mundo y protege a los demás», aconsejaba. «Siento ser portador de malas noticias pero esto no es una ola es un tsunami y tenemos que volver a ponernos todos en guardia», terminaba.

Ahora hemos conocido que uno de sus amigos, Resines, está necesitando de cuidados médicos intensivos para minimizar las consecuencias del coronavirus en su organismo y favorecer su pronta recuperación. La enfermedad se suma al duro golpe que vivió con la pérdida de Verónica Forqué junto a la que trabajó en numerosas ocasiones.

Resines ha sido uno de los rostros conocidos que ha participado este año en la campaña de concienciación a favor de la vacunación contra el covid-19 en la Comunidad de Madrid. Junto a él, Ana Rosa Quintana o Carmen Lomana enviaron el mensaje 'Vacunarse es seguro e imprescindible'.

El actor Jordi Sánchez, popular por encarnar a Antonio Recio en 'La que se avecina' también pasó por la UCI a causa del coronavirus. En su caso, por la del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz entre febrero y marzo de este año. Estuvo ingresado 45 días, 24 de ellos en la UCI, y sí revistió de una gravedad que mantuvo en vilo a familiares, amigos y admiradores. A su salida del hospital, agradecía a todo el personal sanitario «su talento, sus cuidados y su paciencia». «Gracias por sacarme de esta», escribía en sus redes sociales. «Nunca pensé que dormir 24 días seguidos, con sus 24 noches, podía ser tan desagradable», describía. «Todos eses mensajes ayudan cuando te despiertan», aseguraba, por lo que daba las gracias «a todas esas personas que, sin conocerme de nada, me han hecho llegar su cariño. Sois un inmenso regalo, queridos seguidores».

Temas

Vacunas

Coronavirus