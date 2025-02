Antena 3 recupera 'Los Protegidos: el regreso'

J. Moreno Miércoles, 8 de diciembre 2021 | Actualizado 09/12/2021 10:24h. Comenta Compartir

Fue la primera experiencia de Mario Marzo (Madrid, 26 años) como actor delante de una cámara. Con 14 años fue elegido como uno de los protagonistas de 'Los Protegidos', una serie que Antena 3 estrenaba en 2010 y con la que introdujo la ciencia ficción en una curiosa trama familiar. En 'Los Protegidos' (2010-2012), un grupo de personas se hace pasar por una familia, los Castillo Rey, con el objetivo de huir de una extraña organización que les busca llamada el Clan del Elefante.

El motivo no es otro que los poderes sobrenaturales de muchos de sus miembros. «Fue un antes y un después literal en mi vida», recuerda Mario Marzo, «se me abrieron los ojos, no solo al mundo de la interpretación y a descubrir lo mucho que me gustaba, sino a ver también la suerte que tengo de poder considerarme artista y compaginar mis dos pasiones: la música clásica y la actuación», rememora el joven.

Una década después, vuelve a meterse en la piel de Lucas, un chico retraído e ignorado por su familia y que encuentra su hueco como un miembro más de los Castillo. «Sigue siendo una persona solitaria, que está haciendo su carrera y está renegando de sus poderes», cuenta ahora sobre su personaje.

La cadena principal de Atresmedia estrena esta noche (22:40 horas) en abierto el primer capítulo de 'Los Protegidos: el regreso', producida por el grupo en colaboración con Buendía Estudios y Boomerang TV. Se trata de la continuación de la producción que finalizó en 2012 y que ha reunido a la mayoría del reparto original. En esta nueva trama los Castillo se vuelven a encontrar después de que la vida les separase y cada miembro siguiera su camino. Esta segunda etapa arranca con el secuestro de la hija de Sandra, papel que interpreta la actriz Ana Fernández. Todos unidos, otra vez, para ayudar a la familia. El resto de las entregas de la temporada estará disponible cada domingo en la plataforma Atresplayer Premium.

Al frente de la familia repite el actor Antonio Garrido (Salteras, Sevilla, 50 años), que rememora el momento en que le ofrecieron el papel de Mario, algo muy diferente a lo que por entonces estaba haciendo en televisión (un inspector de policía en 'La chica de ayer', también en Antena 3). «Fue muy importante en aquella época. Estaba en el apogeo de la popularidad, con muchas cosas, y me dieron la oportunidad de hacer este personaje que no se parecía en nada a otros que estaba haciendo. Fue una posibilidad para explorar nuevas cosas», recuerda. «La serie funcionó y la relación con mis compañeros fue más allá de lo profesional. Y después de hacer de padre, resulta que soy padre de verdad. Para mí ha sido un premio», añade. Un patriarca particular que, en los nuevos capítulos, no consigue superar la ruptura de su familia, pero guarda un secreto.

«Han pasado diez años, los Castillo se separan y todos partimos desde un punto distinto, pero aun así es un punto de partida coherente», explica Mario Marzo, algo que corrobora su compañero en el reparto. «Los guionistas lo han hecho muy bien. Al principio de la serie, los niños descubrían sus poderes y jugaban con ellos. Ahora se cansan y se convierten en una incomodidad, en un peso, en algo que quieren tenerlo al margen», apunta Garrido.

Reencuentro telemático

Como en la ficción, ambos actores siguieron sus caminos separados hasta que una llamada les volvió a juntar. A diferencia de aquella primera reunión sobre 'Los Protegidos', este reencuentro fue telemático por la situación de la pandemia. «Hemos seguido manteniendo el contacto. Nos consideramos amigos y familia, y era una oportunidad perfecta para vernos otra vez», señala el intérprete sevillano. «Todos teníamos mucho cariño al producto y a los personajes. Dijimos que sí. Nos reunieron por Zoom para leer el primer capítulo y el volver a vernos, aunque fuera por pantallita, resultó muy especial», afirma, por su parte, Marzo.

Coinciden, además, en el miedo compartido a no superar las expectativas generadas por los fans con el regreso de la serie. Tras la emisión del primer capítulo en octubre en la plataforma de Atresmedia, ambos actores señalan que la recepción entre el público ha sido muy positiva. «Tenemos muchísima suerte porque la gente quería que hiciésemos esta ficción y desde la cadena han escuchado. Cuando estábamos grabando y leyendo los guiones, tampoco sabíamos muy bien cuál iba a ser el resultado final de todo ello. Estamos muy tranquilos porque el recibimiento ha sido positivo», declara Marzo.

Donde notaron más el cambio respecto a la producción original de hace una década fue en la manera de rodar los efectos especiales, que es precisamente una de las señas de identidad de 'Los Protegidos'. «Antes había que preparar el plano de los efectos, lo que era muy tedioso y ahora no. Los efectos especiales pasan sin querer, están ahora al servicio de lo que pasa en la historia y muy presentes en las emociones», concluye Garrido.

