Los anillos de divorcio, la última tendencia en joyería de las 'celebrities'

La modelo Emily Ratajkowski ha lucido recientemente en Instagram sus 'anillos de divorcio', diseñados con la ayuda de la joyería Alison Lou y creados a partir de su anillo de compromiso con Sebastian Bear-McClard, del que se separó en 2022 por supuestas infidelidades de él. La joven ha decido sacar provecho de una situación dolorosa y darse el gusto de autorregalarse nuevas joyas. Ésta idea puede convertirse en una nueva práctica muy positiva a la hora de superar dificultades.

Ya es costumbre salir a celebrar valentías como dimitir de un trabajo que ya no se disfruta o salir de una relación que causaba más disgustos que alegrías. Sin embargo, cuando llega el momento de un divorcio se suele tratar como un luto, y efectivamente lo es, ya que se ha tomado la decisión de dejar de compartir la vida con alguien, pero eso no significa que el cambio vaya a ser a peor. En la mayoría de ocasiones cuando se da el paso se hace pensando en nuevas oportunidades de felicidad. Con este objetivo nacieron los anillos de divorcio: una celebración de la recuperada independencia, un regalo de consolación para uno mismo y un símbolo de inicio de una nueva etapa.

Los anillos de compromiso surgieron en su origen como firma simbólica de un contrato económico entre familias, una demostración de que el hombre estaba capacitado para mantener a su mujer. Hoy en día, en la mayoría de casos, esto ya no es así. Es una tradición que ha pasado a convertirse en una promesa de amor pero, desgraciadamente, es algo que no siempre se puede cumplir. En cambio, el único compañero que se va a tener toda la vida pase lo que pase es uno mismo. Y como en la sociedad occidental ya no existe la necesidad de depender de nadie, ¿por qué no recordarse a uno mismo que se puede autoproveer de cualquier cosa?

Anillos dedicados a uno mismo

Por el contrario, los anillos de divorcio promueven una nueva costumbre dedicada únicamente a uno mismo y con el foco puesto en una ruptura. Por este motivo se deben tener en cuenta dos factores importantes, satisfacer los gustos propios y romper con el círculo de infinitud que representa un anillo normal. De esta idea nace lo que muchas 'celebrities' están poniendo de moda, dividir o cambiar la forma de lo que un día fueron sus anillos de compromiso para crear una nueva pieza de joyería. También existe la posibilidad de crear otros complementos, como pendientes o collares, o de vender el anillo inicial y utilizar los beneficios para la nueva joya, algo que puede ser muy buena idea debido a la carga emocional que puede acarrear la original.

Ratajkowski optó por la opción de dividir los diamantes de su anillo de compromiso para crear, a falta de uno, dos anillos de divorcio. Por si fuera poco, ha revalorizado las piezas añadiendo dos nuevos diamantes en los extremos de la piedra de corte princesa para crear un oval. Para el otro anillo ha mantenido el corte de pera del diamante original. La joven lució en su Instagram tanto el anillo original como sus 'anillos de divorcio', como ha especificado en el pie de foto de su reciente publicación.

La personalización de la sortija también es un paso importante del proceso. La elección de la forma, el material, el joyero o el simbolismo detrás de la pieza puede convertirse en una actividad divertida y creativa. Es bueno recordar que no existe la forma 'correcta' de manejar una situación tan complicada, tomar la decisión que aporte mayor sentimiento de paz a uno mismo es siempre lo más importante. Optar por guardar el anillo de compromiso en el cajón durante un tiempo está bien, y querer celebrar con positividad una nueva etapa de la vida también lo está.

A esta moda tan original se han sumado otras como las fiestas de 'despedida de casado' o la creación de joyas personalizadas con elementos únicos, como puede ser el anillo con leche materna que se hizo Cristina Pedroche para recordar el periodo de lactancia de su hija. Otros materiales que se han empleado para la creación de joyas particulares son las cenizas de un ser querido o, por extraño que pueda sonar, la sangre menstrual, como hizo hace unos meses Laia Tort, una joven de Terrassa para su TFG de Diseño e ingeniería.