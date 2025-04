Ángel, Almudena, Erik y Ana se convierten en los finalistas de Maestros de la Costura 6

Ana Isabel Padilla Macías Viernes, 5 de abril 2024, 16:28 Comenta Compartir

Maestros de la Costura ha entrado ya oficialmente en su recta final. En la última gala, donde se celebró la semifinal, el programa tuvo un total de 2.448.000 espectadores únicos, atestiguando lo emocionante de estas últimas entregas que ninguno de los seguidores quiere perderse.

Durante la noche de ayer, Ángel, Almudena, Ana, Erik y Yichan, se enfrentaron a 3 pruebas tras la que los 4 primeros se convirtieron en los finalistas de esta sexta edición del concurso, mientras que Yichan fue la última expulsada quedándose a las puertas de la final tras la decisión tomada por los jueces María Escoté, Palomo Spain y Lorenzo Caprile, que fueron especialmente exigentes dadas las alturas a las que se encuentra el concurso.

Para la primera prueba a la que se enfrentaron los aprendices contaron con la ayuda del fundador y director creativo de Encinar, Fabio Encinar y del ganador de la quinta edición de Maestros de la Costura, Lluís Mengual. Los aprendices debieron confeccionar un vestido de invitada respetando el protocolo del evento en que se centrarán. Cogiendo una bolsa al azar obtuvieron el escote que debían llevar sus confecciones; de barco para Almudena, palabra de honor le tocó a Ángel, el escote a sangre fue para Erik, en pico fue el de Ana y asimétrico para Yichan.

Tras presentar sus creaciones, la mejor valorada fue la de Ángel que confeccionó un vestido para los Goya, seguido por Yichan, quien eligió el tejido perfecto. Por detrás de ellos quedaban Ana y Erik, siendo el último puesto para Ana, quien no supo convencer al jurado con su prenda.

Primeros finalistas

Tras esta primera prueba fue el turno de la prueba por equipos, de donde salieron los dos primeros finalistas. En esta ocasión se desplazaron hasta el Museo del Traje de Madrid, que alberga prendas desde el siglo XVII hasta la actualidad, recogiendo creaciones de grandes diseñadores como Manuel Terpegaz, Chritian Dior o del juez del programa Lorenzo Caprile.

Los equipos estuvieron formados por Ana y Almudena y el otro por Yichan y Erik, si bien el veredicto fue finalmente individual. Los aprendices debieron demostrar su preparación para el mundo profesional debiendo confeccionar dos prendas de alta costura.

Los jueces fueron bastante críticos con todos, si bien finalmente decidieron que fueran Ana y Ángel quienes pasarían a la final, mientras que Almudena, Erik y Yichan se pondrían el delantal negro para la prueba de expulsión.

En esta última, los aprendices tuvieron que recrear un look que se pudiera vestir de diferentes formas, ya fuera poniéndole, quitándole piezas o cambiándolas de posición, trabajando para ello con restos de los materiales que les sobraron en pruebas anteriores. Contaron con la presencia de Marta Tous, la fundadora y creativa de Suot Studio y directora creativa de Tous, empresa familiar.

El olvido del hilo de Yichan

Los nervios en esta última e importante prueba de la noche eran palpables hasta el punto que a Yichan se le olvidó el hilo, hecho que finalmente le acarreó la expulsión.

Tras informar Caprile de la decisión del jurado, Érik y Yicha, entre quienes se debatía la expulsión, se abrazaron con cariño.

Lorenzo Caprile se dirigió a Yichan y le señaló que había sido una decisión muy complicada. «Nos da muchísima pena que te quedes a las puertas de la final pero desgraciadamente esto es un concurso y una decisión teníamos que tomar», le comentó.

Por su parte, Palomo Spain alabó su participación en el programa; «has tenido un recorrido precioso y precisamente en este programa te vas con una primera prueba que quedaste impresionante, que hiciste un vestidazo que yo creo que es de lo mejor que has hecho aquí o sea que al final cuando te veas vas a ver que tu decisión es real y que nos has regalado momentos increíbles»

«A ver, me da pena no llegar a la final. Pero yo la verdad es que para mi yo ya he ganado», señaló Yichán, quien antes de marcharse se dirigió corriendo hacia los jueces para despedirse de ellos con un abrazo. «Acuérdate, no dejes que ese enemigo interior pueda contigo», le dijo Caprile.

💥 Ángel, Ana, Almudena y Erik son, oficialmente, FINALISTAS de #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/nGacKRsWSQ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) April 4, 2024

Así, tras la marcha de Yichan, serán Ángel, Almudena, Erik y Ana quienes se enfrenten en la gran final de esta sexta edición de maestros de la Costura.