Anabel Pantoja ficha por Ana Rosa Quintana

Hace varios días que se venía rumoreando en redes el fichaje de Anabel Pantoja por Ana Rosa Quintana y esta semana se ha confirmado. La colaboradora llegó el lunes al antiguo plató de 'Sálvame', desde donde se emite 'TardeAR', en una carroza y ocultando su identidad, guarecida por una capa negra y una máscara blanca mientras el resto de colaboradores intentaban adivinar la identidad de su nueva compañera. Tras su paso por el programa producido por 'La fábrica de la tele', parecía que la sobrina de Isabel Pantoja quería alejarse para siempre de la televisión, pero finalmente ha vuelto a los brazos de la que fuera su primera jefa en la pequeña pantalla, cuando, después de defender a Kiko Rivera durante su paso por 'Supervivientes', se quedó como comentarista de la sección de corazón.

Ahora, retoma esta relación laboral con una sección propia, 'Los mundos de Anabel', donde contará sus viajes a imagen y semejanza de como lo hace en sus redes sociales. «A mí me gusta enseñar mi vida a través de las redes. Por ejemplo, si me voy a Roma y me roban el bolso, pues lo cuento. Así os cuento dónde no tenéis que ir para que no os pase», rememoró. «Lo que quiero hacer es lo mismo que hago en mis redes, pero aquí», explicó.