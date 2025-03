Anabel Pantoja, embarazada de cuatro meses

Joaquina Dueñas Martes, 4 de junio 2024, 08:37 | Actualizado 10:27h. Comenta Compartir

Anabel Pantoja protagoniza la portada de la revista Lecturas anunciando que está embarazada de cuatro meses. De sobra es sabido su deseo de ser madre y ahora, a sus 38 años, va a cumplir su sueño junto a su actual novio, David Rodríguez. La noticia ha sido toda una sorpresa ya que se ha producido en medio de los rumores de crisis de la pareja, pero parece que nada más lejos de la realidad, ya que ambos están felices disfrutando de la dulce espera.

La sobrina de Isabel Pantoja ha contado que es un bebé buscado y que este no es su primer embarazo ya que en octubre del año pasado tuvo una pérdida. «Fue un palo», ha relatado. Por ese motivo ha esperado hasta superar los primeros tres meses de gestación para hacerlo público. «Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo», ha explicado. «Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien», ha expresado.

Quienes sí que eran sabedores de su estado son su familia y sus amigos más íntimos. De hecho, ha contado que fue especialmente bonito el momento en el que se lo contó a su tía Isabel Pantoja. «Se emocionó», ha recordado. En estos últimos meses, la tonadillera y su sobrina han demostrado su complicidad sobre los escenarios haciendo viral una coreografía al ritmo de la popular 'Garlochí'. Así la vimos en el último concierto de Zaragoza, donde compartió tablas también con Soraya Arnelas. Isabel Pantoja estuvo especialmente cariñosa con su sobrina, de la que se mostró muy orgullosa y atenta. Unos gestos que ahora cobran un especial y nuevo sentido.

También lo saben sus primos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, así como todos sus sobrinos, con los que Anabel tiene una relación muy especial ya que siempre ha sido muy niñera y familiar. No en vano, es quien vertebra a la familia Pantoja, manteniéndose en contacto con todos, a pesar del grave distanciamiento de la cantante con sus hijos y de los hijos entre ellos.

Anabel y David celebran así por todo lo alto su año de amor. La pareja se conoció durante la gira norteamericana de Isabel Pantoja en la que él era el fisioterapeuta de Isabel y ella la asistente personal de la artista. Por entonces, la sobrinísima mantenía un romance con el deportista Yulen Pereira, de quien se había enamorado durante su participación en 'Supervivientes'. A su regreso de la gira llegó la ruptura con el esgrimista y el nuevo romance, que parece más que consolidado. La prima de Kiko Rivera dice encontrarse en «la etapa más bonita» de su vida.

El embarazo está avanzando con total normalidad y ella se encuentra muy bien de salud y de ánimo, lo que le permite cumplir con sus compromisos profesionales, que incluyen numerosos viajes y fiestas. «No tengo náuseas ni vómitos. No me puedo quejar. Me canso un poco más de lo habitual, hago muchísimo pipí y ya», ha dicho en la revista con su habitual naturalidad. Su idea es seguir trabajando y continuar apoyando a su tía en su gira mientras siga así de bien.