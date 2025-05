Almudena Cid, sobre su no maternidad con Christian Gálvez: «De la que me he librado» La gimnasta ha repasado cómo vivió su ruptura con el presentador en el programa 'Joaquín el novato'

Joaquina Dueñas Jueves, 5 de octubre 2023, 17:56 | Actualizado 18:15h.

Almudena Cid ha participado en el programa 'Joaquín el novato', presentado por el gaditano Joaquín Sánchez. La gimnasta ha acercado al exfutbolista a su disciplina deportiva al tiempo que ha hecho varias confesiones sobre su vida, especialmente, sobre cómo vivió su separación de Christian Gálvez después de 15 años juntos. Almudena ha reconocido lo difícil que fue para ella afrontar la ruptura. Más aun, cuando cuatro meses después de separarse, el presentador anunció su relación con su compañera de cadena Patricia Pardo, con la que está esperando su primer hijo.

«Pensaba que mi vida se había ido con el destrozo. Entonces, en la vida de pareja, creía que sacrificándome conseguía cosas», ha confesado. Unas duras y emocionadas declaraciones que Joaquín intentaba aliviar dando un toque de humor. Y así es como llegaba la sorpresa. El futbolista bromeaba con Almudena: «¿Tú sabes el libro que a mí me cambió un poco la vida? El libro de familia». Entonces ella, ni corta ni perezosa respondía espontánea: «Yo no lo rellené nunca. ¡Y menos mal! ¡De la que me he librado!».